最近風頭最健的人非曹興誠莫屬，自以為正義就輕賤記者、輕賤媒體、輕賤人命，自以為有錢就任性，肆意挑釁大陸，聲稱資助10億元推動像「敢死隊」的「黑熊勇士」及「保鄉神射」兩個計畫，希望3年內訓練出300萬名協助防衛台灣的「民間勇士」。美國拜登政府努力建構「美中護欄」、大陸宣示「和統方針不變」，曹興誠卻以人民為芻狗，為戰爭添薪加柴，他在圖什麼？

閉門造車 視戰爭如兒戲

曹興誠「巧取」政府經費後創立的聯電，趁經濟崛起契機致富，退休後用累積的財富買賣骨董，老了又求虛名，舉行記者會宣布要捐款，搏版面卻怕沒人聽，「只好捐個30億來讓人聽我罵」，口水大戲果然轟動，吸引了兩岸目光。

曹某戲癮十足，以老人之軀戴起頭盔，穿上防彈衣，上演一場既不華更不實的政治秀。說他的計畫不華，是因為他丟出10億出來，要培養300萬個「黑熊勇士」與30萬「保鄉神射」，平均起來，每人200元的預算就被培養成勇士，1333元就培養成神射手，區區小錢連搭車到訓練場所的花費都不夠，當然不華麗。

說他不實，是現代戰爭武器精良，大軍登陸必然全面動員，業餘的敢死隊如何能招架？簡直令人笑掉大牙。還說「台灣未來絕對具有單獨擊潰共軍來犯的實力」，就更自不量力了，連蔡英文總統都說國軍要擋住第一擊，然後期待「理念相近的國家馳援」，歷任國防部長對於抵禦時間的評估，從一個禮拜到一個月不等，從未聽聞「單獨擊潰」解放軍者，曹某「閉門造車」卻自以為是，真是一個「有錢的任性老人」。

面對潛在的戰爭風險，應對的上策是從源頭著手，力求以智謀避戰，若以軍事劣勢抵禦優勢敵軍，必成焦土，傷亡慘重。備戰當然必要，但作戰主力是正規軍，而不是把鄉勇推上第一線。曹某無謀而勇，視戰爭如兒戲，送同胞於死境，還洋洋自得。

其實，中天記者的提問掌握了要害，「大陸對台威脅日益增加，是不是和蔡總統抗中保台挑釁有關」，曹某迴避問題，反而指控中天是「匪台」，妄言說中天造謠，硬是不讓中天記者提問，甚至辱罵記者「還有臉站在這」。這樣的財大氣粗、恃勢凌人，簡直把自己降低到街頭惡少鬥狠的地步。他輕賤記者與媒體其實就是輕賤自己。

羞辱媒體 藐視言論自由

媒體各有其政治立場，重要的是謹守專業規範，求真求實報導，公允客觀評論。中天新聞向來秉持「真道理性，真愛台灣」的理念，以「愛台灣就是讓台灣人過好日子」的信念守護第四權，尤其眼下台灣新聞台多已被收編，中天堅決持正不屈，積極呈現真相，發抒愛台言論，發揮監督的力量，雖備受打壓也無所畏懼。曹興誠面對中天記者合情合理的提問，卻勃然大怒。他輕賤記者的提問自由與媒體的經營自由，如此欠缺民主素養，又有什麼臉指他人「沒有臉站在這裡」？

今天起而抗議與反制的不僅是中天，也有眾多媒體及新聞工作者忿忿不平，咸認專業地位與人格尊嚴應受尊重。台灣的新聞自由與言論自由遭受到空前的屈辱，蔡政府是始作俑者，在蔡英文的領導下透過NCC打壓異己，不但關閉中天，還大肆收買媒體，利用權勢讓華視、鏡電視進入黃金頻道，更豢養網軍、名嘴鬥爭異己、動用警檢檢查水表讓人「閉嘴」，有良心的媒體與記者必須堅持。

「順我者昌，逆我者亡」，政治正確已成為倖進者為所欲為的尚方寶劍，曹興誠敢羞辱媒體，嘴巴說著民主自由，卻幹著反民主、反自由的勾當，就是因為有這些媒體、名嘴、網軍以及蔡政府撐腰。曹興誠的行逕正反映了新聞自由的淪落，蔡政府正是扼殺新聞自由和言論自由的罪人。

21世紀戰爭由科技與決策能力決定勝負，台海風雲日緊，台灣需要充實國防，但不需要「義和團」，需要強化自我防衛能力，但不能靠「神風敢死隊」。沒有人不愛台灣，愛台灣不是只有挑動戰爭一種方法，台海和平70年才有今天的繁榮，和平值得維護。