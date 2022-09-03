九合一選舉截止登記，台北市長共12人參選，人數創紀錄，顯示公民社會的到來，民眾對參與政治的熱度，已到了新高點。矛盾的是，面對有助於提升公共議題對話層次的辯論邀請，陳時中卻說，「是要修理我還是怎樣？」如果辯論不是正確的政治，難道他真想靠著繼續講幹話，打混摸魚選上台北市長？

陳時中擔任疫情指揮官期間，逐漸為自己發展出一種獨特的話術防疫模式。例如，面對雙北首長質疑病房分配不足，他說「粗暴言論大可不必」；面對疫調出紕漏，他說「不要太不滿」；面對3+11破口，他說「會議不是我主持的」；面對疫苗採購延宕，他說「有人不希望台灣太高興」；面對今年爆發的快篩劑荒，他說「要怪就怪病毒」。

如今，陳時中轉戰北市長後，顯然是依樣畫葫蘆，企圖靠著表面煞有其事、實則盡是五四三的話術來打選戰。

例如，談到疫苗採購合約，他說封存30年是基本常識；當地方質疑他的內湖交通解方是爛牛肉，他說批評要有腦；他說會選市長是因不忍台北停滯太久，結果當黃珊珊要求每周舉行政策辯論，他又說「是要修理我還是怎樣？這樣不是一個正確的政治。」

辯論是民主選舉過程中，讓候選人對重大公共議題表態、讓政策得以聚焦、讓選民快速檢視牛肉的重要過程。如果辯論不是正確的政治，難道噴口水、講幹話才是正確嗎？

如果候選人有料，辯論就是贏得民心的民主試煉場；反之，如果候選人空洞無料，辯論就會是屠宰場。陳時中到底是「習慣」講幹話，還是「只會」講幹話，從他對辯論怯步的態度來看，無疑是再次暴露他的草包本質。