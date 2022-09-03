大陸對台軍演在台灣已如過眼雲煙，卻引起區域不安，東南亞仍餘波盪漾。新加坡總理李顯龍國慶演說中呼籲新加坡民眾，要做好因應變局的心理準備。新加坡在東南亞具舉足輕重地位，與中美兩大國的關係也十分密切。台海生波，南海必然不寧，李顯龍的警示，其來有自。

IPEF難望RCEP項背

台灣位於東南亞通往東北亞交通要道，一旦台海緊張，台灣東部海域，甚至菲律賓海域與南海一帶都會受到波及，不僅影響海上交通與供應鏈的正常運作，對東南亞與東北亞經濟活動造成干擾，整個印太區域都可能震盪不安。隨著中國大陸經濟力、國際影響力快速提升與南海軍事實力的增強，區域國家與中國大陸的主權爭議與海底資源開發爭議更尖銳，中美對抗日益更激烈，讓東南亞國家人心惶惶，一方面充實軍備，另方面維持與美國軍事合作，積極參與美國主導的軍事演習，希望制衡中國大陸影響力。

但是東南亞國家軍事力量終究與解放軍相去甚遠，美國與東南亞國家發展關係，卻過於偏重軍事且強調反中，又缺乏經濟誘因與實質援助，東南亞國家不願意在中美之間選邊，但目睹美國在東南亞的影響力正江河日下，尤其在美國印太戰略框架下，美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）和美日澳印四方安全對話機制（QUAD），更增加該地區核擴散和軍備競賽風險，東南亞國家認為美國同樣也是該地區不安定的因子。

根據中國商務部的數據，2020年和2021年東協是中國最大的貿易合作伙伴。2021年雙邊貨物貿易額達到8782億美元。東協所有10個成員國都與中國簽署了「一帶一路」相關文件，2022年元旦，「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP）正式生效。中國與東南亞國家的經貿關係進入新的整合階段，中國對東南亞的影響力將更為深入且全面。美國提出的「印太經濟架構」（IPEF）偏向規範管制而缺少市場准入，誘因難望RCEP之項背。

除了經濟實力以外，中國大陸在南海的軍事力量，也改變中美在此區域的角力。解放軍在這次對台軍演，展現了導彈力量的巨大優勢，美國越來越無力保護軍艦在南海、台海與東海的「自由航行」。2018年時任美國印太司令部司令菲利普．戴維森，在參議院作證是就曾表示，中國已具備控制南中國海的能力，東南亞國家開始懷疑美國在此區域內威懾解放軍的能力。

威懾解放軍力道減

美國如此，遑論周邊較小國家。南海一些主權聲索國如汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南都缺乏強大的海軍，也沒有海軍彈道導彈防禦系統。而中共近來的軍演顯示中國大陸在南海已經占有主導地位，美國國會議長裴洛西由馬來西亞飛往台北，就繞經菲律賓海，捨棄較短的南海航線，無怪西方媒體形容南中國海已成為「南中國湖」。

中國與美國在東南亞的經濟與軍事實力展現，此消彼長，又看不到美國提供牛肉，東南亞國家開始懷疑美國在亞洲的角色。東南亞諸國避免在中美之間選邊，與其說是出於忌憚中共在南海的軍事擴張，不如說是對美國國力衰退，中國大陸局部優勢提高的憂心，也代表美國在該地區外交政策需要重整。

美國仍是全球超強，在東南亞地區仍擁有自冷戰時代以來所累積的信譽與影響力，從川普時代開始，這兩屆美國政府對東協國家未提出開放宏大的經濟計畫，偏重軍力的展現與政治的操作。把東南亞帶回冷戰架構，無意中揭開了東南亞的歷史傷痛，自然對美國產生抗拒與疑慮。

李顯龍顯然看到了結構的巨大改變與未來更激烈衝突出現的可能性，提醒新加坡人民做好準備。有如此具有遠見與憂國憂民的領袖不禁讓人再問一次，新加坡能，我們能不能？