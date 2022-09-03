蔡政府執政以來，就以意識型態治國，從不把民眾福祉放在眼裡。其由是第2任，或許是沒有連任壓力，其敗壞、貪腐、無能，已到無以復加的地步。就以民眾最關切的防疫而言，疫苗靠國外的殘劑捐贈，以及工商宗教團體的捐贈；高端疫苗沒有經過3期人體試驗，就由總統宣布全面施打。由非專業的政治人物決定疫苗可否使用，就連獨裁國家都不敢為之，破世界記錄。高端股價受綠營炒作，曾大漲10倍以上，各界質疑，但至今經管會未加調查，司法更是不敢動手，蔡政府踐踏司法，早已罄竹難書 。

為了解新冠疫情在民間的流行度，台大公衛所及彰化衛生局舉辦社區新冠肺炎抗體調查，這在其他國家是流行病調查的標準作業，居然被指揮中心威脅要以行政處分。昂貴的口罩、高價且不合格的快篩劑，目前要報廢的高端疫苗、全世界最貴的PCR檢測，至少替蔡政府集團籌措上兆元的經費，用來養網軍、1450、親綠媒體名嘴，從事大內宣，洗腦全民，充實選舉經費。

正因陳時中如此「功在黨國」，必然成為蔡英文的愛將。他身為中央疫情指揮中心指揮官，卻讓政治凌駕專業，說出「中國人用的疫苗絕對不用，中國人不用的可以考慮」這種政治語言；又誤指BNT為中國製造，延誤台灣獲得疫苗，至少奪取萬人以上的生命，數十萬重症民眾痛苦掙扎。這種閻王爺等著找他算帳的人（呂秀蓮前副總統語），居然膽敢在蔡英文支持下，去競選台北市長。吳子嘉、館長、朱學恆，對陳時中防疫的荒腔走板不約而同飆罵三字經，陳時中大概自知理虧，至今從未提告。雖未蓋棺，陳時中已是台灣史上最荒謬無能的衛生首長；蔡英文政府則是中華民國史上，集獨裁、謊言於一身的執政者，貪腐加上政風敗壞，是讓台灣民主倒退，遺害子孫的民族罪人。

林智堅論文抄襲事件更是離譜，台大及中華大學二校的學倫會均判定論文抄襲，蔡英文身為台大校友，竟然一聲令下，公開宣稱林智堅並未抄襲，而全黨居然也一致附和，泯滅民進黨的黨魂。蔡英文敗壞台灣的教育體系，全面捨棄民主，縣市長選舉全面獨裁，她說了算 ，鄭寶清看不下去，說了真話，卻被全黨辱罵「背骨」。

在社會保障上，為即將在2028年破產的勞保擦粉抹脂，每年編列撥補的公務預算，以幾何級數增長。又編列2000億補足台電的虧損，避免電價上漲，掩蓋他完全失敗的能源政策。政府負債達6兆以上，則由全民及子孫背負。蔡英文及其附隨的綠蛆們吃銅吃鐵，殘害全民。

更可惡者是政府帶頭鼓動網軍，辱罵世衛祕書長譚德塞為Nigger，自絕於WHA；以「抗中保台」為名，鼓動1450與大陸網民對幹，激發仇恨，造成大陸年輕人高度支持武力統台。還有前副總統陳建仁，為求蔡主子歡心，挺高端及林智堅，以中研院副院長之尊，如何對得起指導老師的在天之靈？士大夫之無恥，是為國恥。

作為民主國家，台灣至少在國際上是受到認同，政府之所以腐敗，必然是在野無能。最大在野黨國民黨監督無力，才造成民進黨的肆無忌憚。可恨的是，在野之後不思上進，居然學民進黨，在這次選舉提名作業，捨棄民主程序，也是黨主席朱立倫一人說了算，因此有桃園等縣市長的提名之亂。

最可怕的是民眾，特別是若干年輕人，缺乏思辨能力，在執政黨帶風之下，一味盲從，應聲附和，從不深思國家前景，也不抬頭看看世界的大趨勢，躲在小小象牙塔裡當宅男宅女，成為典型的「平庸之惡」。在這樣的時勢下居然沒有英雄出來登高一呼、力挽狂瀾，國家哪能有不亡之理？（作者為前衛生署長）