最近因為新冠二代疫苗的採購，出現了輿論期望與官方採購的落差，不禁讓人再度回想起陳時中種種疫苗的採購黑箱。二代疫苗的狀況不完全等同於一代疫苗，關注點應該在政府是否保有二代疫苗採購的政策彈性。

新冠病毒的變異快於流感，幾乎半年就出現一株有效變異株，使得每年世衛組織的流感疫苗選株機制瓦解。世衛組織連在哪裡設點監測病毒，怎麼在流行季前2、3個月就決定新冠病毒下一波流行的病毒株，交由各大疫苗廠製作疫苗。世衛組織一直到現在都沒有建立新冠疫苗完整選株政策，選株的任務由各疫苗廠自行決定。就會出現美國莫德納選中了BA.1當作二代疫苗株，結果疫苗產出後已經流行到了BA.5，疫苗等於完全廢了，只好「為賦新辭強說愁」，採購了才硬拗對BA.5也有效。

世衛組織不僅在選株上慢了半拍，在決定新冠疫苗製程上也乏善可陳。新冠疫苗不同於流感疫苗，一代疫苗的製作方法，不是每個都能在短時間內推出二代疫苗，這是世衛組織必須說清楚的。流感疫苗都是靠病毒繁殖滅活後，裂解病毒製成疫苗，世衛組織只要訂出標準化的製成，在選好病毒株以後，直接給依標準執行的廠商製成流感疫苗。世衛組織就能在規畫的疫苗株、標準化的流程下執行疫苗的認可，不需要再經過費時的三期臨床試驗。這就是流感疫苗都能準時推出當年的二代疫苗，且能夠趕得上每年流感變異的原因。

新冠疫苗的製作方法繁多，疫苗廠也多與國家有關連，世衛組織根本不敢認定哪個方法可以製成二代疫苗，而能不經三期臨床試驗就認可效果。製程也牽涉商業機密，世衛組織要進行標準化，困難重重。所以二代疫苗的規畫，世衛組織形同放棄，本來在今年5月的世衛大會中應該要討論二代疫苗的規畫，結果竟然搞了個猴痘的研討會，二代疫苗政策還是擺爛，爛在那拖時間，由各個疫苗廠、各個國家自行決定如何生產或採購二代疫苗。

台灣的本土新冠疫苗，都是很難二代延伸的次單位蛋白疫苗，所以才會在熙攘的二代疫苗爭議中，獨缺本土疫苗的聲音。對於進口疫苗，指揮中心又沒有預知病毒變遷的能力，能夠預先採購到將來要流行病毒株的疫苗。只會跟著美國的屁股走，如果美國預測錯了，我們就會買錯疫苗。

台灣這次二代疫苗採購莫德納BA.1疫苗，就是個完全錯誤的決定，明明有BA.5的疫苗可買，還是被美國牽著鼻子買了BA.1疫苗，還必須為其圓謊。二代疫苗的採購不等同於全民必須接種的一代疫苗，應類似於流感疫苗只接種到有風險族群，需求量不高。疫苗採購也由賣方市場變成買方市場，政府不要「吃緊弄破碗」，好好為台灣高危人群找個最合適的二代疫苗，再下手購買。這次的莫德納二代疫苗採購就是病急亂投醫、考慮欠周的愚蠢政策，裡面是否也藏有疫苗採購慣有的貪瀆元素，就有待反對黨立委諸公仔細的查察了。

（作者為中華民國防疫學會理事長）