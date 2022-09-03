美國拜登政府9月2日宣布軍售台灣「AIM-9X、AGM-84L 」等2型飛彈及「偵蒐雷達後續維持」，總額11億600萬美元，這是美國拜登政府上任後第6度，也是今年第5度，更是蔡英文上任後美國第17批次對台軍售。台灣軍購經費三級跳，真吃得消嗎？

行政院通過2023年度國防經費編列5863億元台幣，比去年增加了716億元台幣，增幅達13.9%，占GDP的2.4%。重點在機艦國造、裝備妥善、補充彈藥存量並提升後備戰力，有助於國軍應對灰色地帶壓迫、發展不對稱作戰。去年還編列一大筆2400億元的特別預算，購置F-16V等海空戰力提升計畫。

每次政府要增加國防經費，動輒說是為了不對稱作戰，而在事實上，目前的軍購專案根本就是「對稱作戰」的作為：以飛彈對抗飛彈、以戰機對抗戰機、以潛艦對抗潛艦、以無人機對抗無人機…，哪一項不是「對稱作戰」？僅僅為了假的「不對稱作戰」的理由，國防經費一再增加。然而，再怎麼增加經費，總是要有個「度」吧？

國防經費無上限是不合理的，總要有一個制約性因素，維持一個合理的國防經費需求與規模。到底「合理」的國防經費是多少？一般的講法是GDP的2%。以中國大陸為例，去年國防經費占GDP的1.3%，美國則超過3.9%，中國大陸國防經費只有美國的1/3。

按照2%的比例，按理講中國大陸國防經費應該略等同美國，也就是7780億美元。如果按照人口數和GDP來看，中國人口是美國的4倍、假設中國人均GDP略等同於美國人，那麼中國合理的國防經費應該是3兆美元，這是個嚇死人的數位。好像民進黨政府把自己比肩超級大國並與之競爭，完全沒有「度」。

這說明了兩種情形：第一，民進黨政府以及軍方「軍備唯物論」嚴重。第二，軍事部門變成了吞金怪獸。所謂軍備唯物論就是以實質的軍備掛帥，不考慮思想與謀略。所以當解放軍以無人機騷擾我外島時，我們就成立「無人機國家隊」，以針尖對抗麥芒。

當一切的對抗變成以軍備為標準，那麼我們將永遠認為軍費不足，必須不斷的「買買買」才能滿足心靈與思想的空虛。

軍方可曾考慮採取某種「謀略」？例如退役海軍上校黃征輝提過，何不派遣海巡艦伴航解放軍軍艦？對付解放軍軍機，軍方何不派出蜂群無人機反騷擾？

總之，軍事謀略講究如何以非常規方式克敵制勝，並不是一味強調硬碰硬，這才是戰爭藝術的展現。《孫子兵法》的英譯名稱就叫做《戰爭藝術》。軍方應該絞盡腦汁去思考非常規方式應戰，而不是膝蓋式的線性思考。

一旦軍方放棄了謀略的思維，面對強敵威脅就會捉襟見肘；再多的國防經費，就像菲律賓總統小馬可士的母親伊美黛曾經擁有3000雙鞋子一樣，永遠不會滿足，也永遠不會有「度」。（作者為台灣國際戰略學會研究員）