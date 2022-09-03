選戰已進入白熱化階段，但包括林智堅退選、柬埔寨詐騙案政府危機處理不佳、「數位中介法」引發軒然大波，這些因素產生「共伴效應」，已讓綠軍選情不容樂觀；日前TVBS民調也顯示蔣萬安領先幅度拉大，陳時中敬陪末座，面對國民黨兩大母雞侯友宜、盧秀燕，林佳龍與蔡其昌也無明顯起色；還有鄭寶清脫黨參選直接衝擊桃園甫上場的鄭運鵬，讓張善政勝率更高。目前民進黨似乎只能穩住南二都，國民黨甚至有坐三望四的可能，倘若國民黨真的搶下四都，對藍綠兩黨的黨內生態將產生極大變化，甚至影響2024的布局。

以國民黨來說，只要搶下四都，就算縣市長掉個一兩席，選前「乾綱獨斷」一手決定提名、甚至沒收初選的黨主席朱立倫都會上演「大復活」，順勢取得2024黨內初選門票。而藍軍最孚眾望的領頭羊侯友宜似也嗅出了這股趨勢，所以在日前媒體專訪中表示願意扮演團隊「帶隊班」迎接挑戰，某種程度也對2024作了較明顯的表態，至少是「不排斥」。畢竟日前國民黨全代會侯友宜不僅出席，還在臉書發文，要秉持「侯侯做代誌」的精神，為國家、人民努力做事，此舉也讓人感覺到他也慢慢在拉近與國民黨的距離，突顯黨務參與感，甚至也有想藉年底選舉「領頭羊效應」來建構主場優勢的企圖心。

至此，「2022選舉結束日，便是侯朱初選較勁時」，侯有新北施政績效與民間人望，朱或能挾選舉新勝及地方組織、藉其能主導的初選機制，讓自己有一搏本錢。但別忘了，黨內還有個按兵不動，持續做公益，也可能於近期重出江湖、安排輔選的韓國瑜，國民黨2024卡位戰隨著年底選舉勝選的態勢日益明顯，已然產生了大咖權力互動的微妙變化。

至於民進黨，若年底真被國民黨搶下四都，就算能拿回幾席縣市長，蔡英文勢必跛腳，且可能得交出黨主席權位，直接衝擊其決定2024接班人的權力布局；除各派系及大咖會為了搶占後蔡時代最有利的戰略位置而有激烈的權力碰撞外，現今最具實力的賴清德也不會繼續低調沉潛，當然會爭取和蔡分享權力及壯大系統人馬的機會，而蔡欲扶植的陳建仁也可能由於蔡的跛腳，無力和賴清德在初選中較勁。

特別是桃園也輸的話，連原本的「大阿哥」鄭文燦在黨內的話語權都會受到衝擊，更遑論有掣肘賴的力量，只能徐圖後進。而民進黨若敗選，當然也凸顯蘇內閣政策不被民眾認同，改組勢屬必然，主席與閣揆兩個戰略高地，屆時又會引發中壯派的正國會林佳龍與英系鄭文燦相互較勁，建構新一輪的權力平衡。

即便如此，綠軍2024的賽局應仍較藍軍單純，畢竟還有一位已表態參選的民眾黨主席柯文哲，民進黨仍可以逸待勞，畢竟非綠要整合出一組人和綠軍力拚，仍有相當難度。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）