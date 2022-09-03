（美聯社）

蘇聯前領袖戈巴契夫與時任美國總統雷根同被視為終結冷戰的推手。兩人自1986年起，攜手削減美蘇持有的長程飛彈，達成削減戰略武器條約（START），並約定縮減持有核彈頭數量，結束軍備競賽與冷戰，讓全球免於核戰的恐懼，戈巴契夫也因此於1990年獲得諾貝爾和平獎。

美聯社報導，俄羅斯總統普丁在出發前往俄國最西端、波羅的海海港城市加里寧格勒展開工作行程前，先至莫斯科醫院向戈巴契夫致意。戈巴契夫於8月30日逝世，享耆壽91歲。克林姆林宮發言人佩斯科夫透過電話會議向記者表示，「很遺憾，總統因工作行程周六無法出席葬禮，因此決定在今日親自向戈巴契夫致意。」

普丁為何不出席戈巴契夫葬禮也不準備舉辦國葬? 主要原因可能如下 :

一、戈巴契夫在接任總書記後，積極推動「重建改革」與「開放政策」，未料卻掀起一股力量，終致蘇聯土崩瓦解，普丁內心是不贊同的。二、普丁認為自己所做的貢獻大於戈巴契夫，在歷史上的地位不能被戈巴契夫取代。三、若舉行國葬，需邀請各國大使參與，因烏俄戰爭未結束，普丁有意避開各國的道德譴責。

此外，外傳普丁是否有生病，若此時出席重大的國葬，一言一行中很容易被各國看穿他的身體狀況，對普丁的政治前景也是不利的。

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