今天是九三軍人節，受到洪仲丘等一連串事件影響，軍人的地位遭到貶抑，淪為階級鬥爭下的犧牲品，忠貞盡責的同袍蒙冤，想重拾百姓對軍人的尊重，有待部隊的自我覺醒。

台灣歷經數十年承平年代，軍人被污辱是「米蟲」，成為年金改革對象，及救災、當免費雇工、農產品消化中心。只要高麗菜、芒果產量過剩，就請阿兵哥解決，美國萊豬給部隊加菜，連高端疫苗也打到官兵身上，國防部只能制式回答，依照政府指示辦理，莫怪會被瞧不起。

軍方拍馬屁不勝枚舉，蔡總統視導陸軍564旅「少康部隊」，官兵向蔡英文行鞠躬禮；視察陸軍第八軍團54工兵群，官兵高喊「總統我愛你」，伴隨張惠妹的歌曲「一想到你啊，就讓我快樂…」，彷彿北韓金正恩閱兵；空軍高教機「勇鷹」符合「擁英」之意，若說沒有政治考量，孰能相信？

蔡政府執政六年多，從府院、三軍到國營企業，不論專業及倫理，不需真才實學，只要和皇親國戚沾上邊，跟對人就能一步登天，破格掌印掛帥，連私菸案上校記大過都可破格升少將，流風所至，自然出現阿諛奉承現象。

軍人的中心思想是「國家，責任，榮譽」，職責是保國衛民，榮譽是軍人第二生命。問題是，國軍「馬屁文化」未曾斷絕，應是鞠躬哈腰得到好處，才會上行下效。

蔡英文身為三軍統帥，卻是台獨主義信仰者，每天忙著「正名」、「抗中保台」，軍隊「爲誰而戰，為何而戰」思想已然崩盤，部隊被搞得精神分裂，還談什麼國家認同？就算再花幾千億買武器，有用嗎？

筆者服役空軍20年，即使官階低微，仍保有一份尊嚴，記得空軍軍歌「凌雲御風去，報國把志伸」的精神，軍人被蹧蹋到如此程度，真是叫人慨歎。

軍人應該有其風骨，別像風吹楊柳一樣，碰到大官骨頭就軟了，唯有挺直腰桿，才會被人看得起。「人必自重，而後人重之」，當滿朝拍馬屁之際，希望軍人中流砥柱，若是一心惦記著升官發財，絕無法提升軍人形象的。

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