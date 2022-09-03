今天，是馮守娥前輩的告別式。她在8月27日，92歲高齡逝世。這些天，總想到她的音容笑貌。她曾說過，人生就像蠟燭，只要可以照亮別人，就有價值了。

有幸得以認識這樣，如師如光的英雄長輩。她以她一生的光，照亮了我們身邊許多的黑。常常，在失去勇氣時，在軟弱時。想到前輩一生經歷的苦難，就覺得，自己做的，實在太少了。有什麼好說嘴的？

前輩生於1930年日據時的宜蘭，那是台灣光復前15年。雖然是家中很多孩子，可是前輩的尊親對子女，卻是男女平等的態度。所以她可以在羅東女子公學校受教育。父親且教她孟子。

光復以後，她在蘭陽女中讀書。她開始受大陸來台的老師，廖臨跟劉登峰等左翼老師啟蒙，學唱義勇軍進行曲，研讀三民主義，討論公平正義，國家前途，女性地位平等。她跟兄長馮錦煇，加入讀書會，研究社會主義與共產主義。之後各自負責學校支部工作。

她在學國語的時候，寫的三篇作文: 「台灣解放的一天」、「論台灣婦女」、「論中國教育」，可以大概看出她的信念與價值觀。她曾經一再地說，自從看清楚曾受過的日本帝國殖民生活的痛苦後，就認為自己是中國人，也是台灣人。她為兩個女兒取名為「志民」與「志平」。因為，她要爭取民主而公平的社會，以及平等而和平的世界。

馮守娥、陳明忠夫婦。（感謝前輩女兒陳志平與女婿陳建仲提供）

1950年，前輩跟兄長馮錦煇，因為「叛亂案」被捕，被判10年。兄長同年卻被槍決。1965年她跟一樣是政治犯的陳明忠先生結婚。而陳明忠先生，曾經跟她兄長關押在同一個牢房。

1976年，陳明忠先生再一次被捕入獄。本來被判死刑。前輩不斷奔走，最後，明忠先生改判15年。她以政治犯的身分，求職當然受歧視。靠教日語、翻譯日文艱難維生。又堅持帶著女兒探視獄中的先生。因為，她說，要讓女兒記著爸爸，知道爸爸是為什麼入獄。

1987年前輩跟陳明忠先生，跟政治受難的「老同學」，成立「台灣地區政治受難人互助會」。她積極推動兩岸統一，推動台灣民主，參與反帝國主義解殖運動。

她到日本靖國神社抗議，發起訴訟。她從來沒有為自己吶喊。她一生為民族的尊嚴，為社會的公平正義（包括女性的平等地位）。一直犧牲。矢志不悔。

李登輝之後的台灣，台獨掌握了權力，甚至是歷史的詮釋權。她跟陳明忠先生追求國家統一，讓台獨無以面對這樣的先行者與愛國者。於是，只能忽視。因為她太巨大。因為她棄名利如敝屣，榮辱不驚。

幾次向前輩請益。她拉著我的手，娓娓地說著她畢生的追求，她對中國強大人民幸福的想望，跟對後輩的疼惜。

對台獨對台灣的殘害，她沒有沉默，更沒有退縮。聽著前輩溫柔堅毅的聲音，我總是覺得不可思議。小小的身軀，究竟內蘊了怎樣的力量。

有一次，敬邀守娥前輩跟明忠先生來上夜問打權節目。錄影完已是晚上七點。我懇求老先生老太太，在中天電視台對面的台式海產店便飯。華燈初上的內湖，下班時刻，車水馬龍。我扶著手牽著手的陳明忠與馮守娥前輩，一起過馬路。忍不住眼眶紅起來。他們身影佝僂，卻何等偉岸。我們這個社會，實在對不起他們。

有些人，是一種標竿。在我心裡，她是巨大的光。常常不經意間，我會想到馮守娥陳明忠前輩。她的一生，即使何等艱難，她始終堅毅的守住了道。她照耀了民族的歷史。照亮後人。

前輩如今在天上，與夫婿陳明忠先生，與兄長馮錦煇團聚了。前輩生前，得以親見中國崛起，前輩說，一生無憾了。願您的大願，行於中華大地。願中華復興，國泰民安，人民幸福。（作者為作家）

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