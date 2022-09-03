這個世界真小。南韓有的怪裡怪氣事，台灣也一樣不少。南韓的媒體結構和台灣差不多，應該說台灣遠勝南韓一籌都不為過。因為，台灣批評政府的媒體幾乎「完全」消滅，左看右望都是「綠一色」。南韓還好有歷史超過100年的《朝鮮日報》、《東亞日報》及《中央日報》傳統保守媒體仍然健在主持公道，對於政府的施政瑕疵，尤其挖掘總統與政治人物的各種弊案不遺餘力揭發報導。

南韓電視台KBS等迄今仍然向人民收取「收視費」，但由於過於「一言堂」，對於文在寅前政府只有美言，不僅發佈假消息來協助政府一手遮天，因此，南韓人民不再受騙，就立即轉台，面臨收視率日益下跌之際，還要增加收視費用來維持經營。當然，人民不會接受。

其實，南韓早已走向Youtube網路電視。說實話，立即實況轉播，又快又「準」。台灣卻需要等待每日下午二時疫情中心指揮官的疫情報告，期間讓民進黨台北市長候選人陳時中每天「免費」打廣告，以便提升自己的知名度，這種假公濟私的作法，老早被台北市民「看穿」。台北市選民不會接受這種「喝酒抱女人的低級貨色」。

文在寅前總統執政5年期間，有位留鬍鬚、長頭髮的「名嘴」叫金於俊。在TBS交通電視台，主持「新聞工廠」節目，不時製作不實新聞批評尹錫悅的夫人金建希，並且擔任守護文在寅弊案的角色。韓國人都知道TBS是由首爾市政府出資設立，應採媒體的中立，而不應該有政治色彩言論，自此次地方選舉後，市長換成國民之力黨所屬吳世勳，扣減TBS的預算，有意趕走金於俊。

蔡英文很像南韓前總統文在寅。把持台灣媒體為蔡英文和民進黨服務，至今，南韓電視台KBS、MBC，加上報紙《韓民族》、《京鄉日報》等幾乎每日批評尹錫悅，似乎與反對民主黨國會議員建立默契，讓尹錫悅總統施政無法順利推展。南韓憲政史以來，沒有一個歷屆政府交接後還如文在寅般「不承認」新政府，對尹錫悅採取「敵對」。因此，近日，尹錫悅勤跑大邱、釜山等地，直接與民心打交集，果然民意支持率急遽上升。尹錫悅只看普通百姓踏實作事。

真沒想到，台灣出了一位「原籍山東」的媒體「名嘴」周玉蔻很像金於俊。原是一名報社記者，因出版一本《李登輝的一千天》打出一點名氣。後來更因與黃姓政治人物的「出軌」事，名上加名。正常來說，無論是男人或女子，鬧出「不名譽的事」就會自行「隱姓埋名」不讓外界知曉。然而，周玉蔻不僅一點都沒有收斂，反而「老當益壯」，確實與凡夫俗子不同又難得的特異人性。

尹錫悅上任後，南韓媒體仍然保持「我行我素」。所幸，南韓人民勇敢向「不喜歡」的名嘴說不，讓金於俊等敗類不得不自行退出。南韓紅藍（台灣是藍綠）國會議員不管如何吵架，因有主持正義與公平的人民作後盾，南韓國家只有向前衝。

（作者係韓國昌信大學榮譽教授）

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