由於疫情之故，許多書法愛好者無法親臨海峽對岸一覽碑帖真蹟與文物古蹟。好 消息是，別具意義的西安碑林海峽兩岸「臨古開新•共書輝煌」臨書展於9月3 日至10月30日，假南投埔里「中台世界博物館」盛大展出。

9月3日的開幕式上，中國宋慶齡基金會于群副主席期望能透過各式公益活動和展覽，持續推動兩岸在文化、公益、青少年領域的交流合作，共同弘揚中華優秀傳統文化。陝西省文物交流協會羅文利名譽會長衷心希望這些用心臨摹的書法能加深觀眾對西安碑林藏石的認識，搭建兩岸文化交流的新平台、深化兩岸的情誼。

中台世界博物館見諶法師館長強調佛門的因緣關係。從2010年西安碑林博物館捐贈中台世界博物館1273套件的碑石拓片後，雙方長期往來，終於在今年成功辦理這項展覽，這對台灣觀眾認識西安碑林的書法藝術有著重要意義。西安碑林博物館裴建平館長也表示，此次展覽正是兩方攜手合作的積極見證。

南投縣文化局林榮森局長表示，「碑」一直是學習書法不可或缺的重要部分，乘載了古人累積至今的共同美學、哲學和文化符碼，期望透過這次展覽讓新一代體會到深埋在書法中的文化價值。社團法人中華翰維文化推廣協會陳春霖理事長提到本次以西安碑林名碑拓片及臨書做為交流主題，從西安到台北再到南投埔里，在地理人文、文化交流與傳承上具有許多不凡意義，更是一件水到渠成且美妙無比的交流盛會！

本次展覽將展出來自兩岸的高中、大學生及社會人士的書法作品，這些作品分別 由兩岸徵集、評選而產生，稍早已在台北展出，廣獲社會各階層人士讚嘆。如今 將移至台中擴大展出，有心觀摩寫繁體字長大的人，與慣寫簡體字長大的人，在書法的表現上有無差別的書道愛好者，與中小學師生，將可親臨比較，相互學習。尤其難得者，此次中台世界博物館將一併展出 2010 年喜獲西安碑林博物相贈的 1273 套(件)歷代名碑拓本，並精選其中有名、與佛教相關的碑拓，於其「千 載豐碑」及「時代書魂」展廳展出，該展廳係仿照盛唐宮闕建成，與此次展覽相 互輝映，彷彿回到大唐。

西安碑林博物館向有「歷史文化寶庫，書法藝術殿堂」之譽，此回難得在台灣展 現其豐富的歷史文化內涵。展覽內容除參賽者臨寫的西安碑林歷代名碑，和兩岸 書家的作品外，還有來自碑林的〈嶧山刻石〉、〈三墳記〉、〈曹全碑〉、〈大智禪師 碑〉、〈多寶塔感應碑〉、〈顏勤禮碑〉、〈迴元觀鐘樓銘〉、〈集王三藏聖教序碑〉、〈張 旭肚痛帖〉、〈懷素千字文〉等十件名碑原拓複本。

此一饒富意義的活動由宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、西安碑林博物館， 及社團法人中華翰維文化推廣協會共同主辦，中台世界博物館協辦。

顏真卿《多寶塔感應碑》局部圖。（作者提供）

臨書是研習書法者很重要的學習歷程。透過對經典碑帖的一通通臨寫，好像與古 人一遍遍對話，並可從中揣摩出古代書家作品的形、神、意，以此尚友古人。隨 著臨書工夫的深入，心得的累積，學習者的筆端也由此漸具個人風貌。

從書法發展的歷程來看，要弘揚普及書法，推廣臨書是一件很重要的事。無論時 代如何變遷，「老實寫字」始終是寫好毛筆字的不二法門。「臨古開新•共書輝煌」 海峽兩岸臨書展，正是基於這樣的思路所舉辦的「老實活動」。

為提供觀眾多元觀展體驗，主辦單位還用心規劃了「集帖趣~乾拓體驗」、「不平凡印記~鋼印體驗」、「書體九宮格~拼字體驗」、「看展覽•抽圖錄」、「趣味故事~測測屬於你的代表書法家」、「超級變變變~會動的筆畫體驗」、「拓印工作坊」等有趣的展場體驗活動，也規劃兩場以西安碑林及書法藝術為題的書藝講座。

希望透過展覽和各項活動，讓觀眾對我固有書法藝術產生興趣，領略書法之美， 並對漢字的發展脈絡，有更深的理解。這在標榜科技的今日，尤為難得；現代父 母如欲子女日後有一技隨身，書法絕對是首選。（作者張依依為世新大學副教授，陳春霖為中華翰維文化推廣協會理事長）

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