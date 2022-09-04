美國眾議院議長裴洛西訪台引發中國大規模對台軍演之後，兩岸關係已經轉入「經常性戰備警巡」的新階段，8月上旬兩岸原本緊張的情勢在相對緩和以後，近日卻又因對岸民用飛行器（遙控無人機）屢次入侵騷擾我金門防區，再次引發國人的高度關注。

據媒體報導，相對於今年初對岸疑似運-12定翼機飛進馬祖東引防區上空，近期騷擾金門國軍的小型遙控無人機，研判是大陸大疆公司生產製造的產品。該系列小型無人機，屬於民用型版本，承載能力相對有限，上面也沒有飛彈、火箭、機炮等具攻擊性的武器掛載，且飛行時間與航程也受到相當程度的限制。

即使該等無人機未經改裝以便遂行自殺攻擊任務，但由於機上配置高解析度的攝影鏡頭，可將所拍攝畫面向後方的控制台進行即時傳輸，尤其當其飛到國軍駐防營區上空進行「抵近偵察」，除可拍攝到一般太空衛星所不能拍到的水平視角與室內細節外，也形同測試國軍的應變反應與反制能力，所以仍具有相當的威脅與挑釁性質。

值得注意的是，相對於台灣無人機產業及運用發展的滯後，大陸無人機的發展及運用，不論是在民用領域或軍事領域，均已處於相當成熟的發展階段，除了具備自主產能，也因性價比高而在國際市場佔有一席之地。

尤其，隨著大陸北斗衛星定位系統的組建完成，除了民用與軍用無人飛行載具外，無人化的地面或水面載具的發展，更擴展了相關領域的運用空間。舉凡像是無人化的大型穀物收割機，可以節省大量的勞動成本並提高工作效率外，近年來，從對岸方面所釋出的軍演影片更可發現，解放軍對於無人戰鬥運輸載具及輔戰船艇，在相關軍事領域的實際發展與運用已經相當成熟。

相對於近期騷擾金門離島屬於玩家性質的民用型無人機，更值得台灣重視且對我國防安全構成挑戰的，則是「彩虹」及「翼龍」等系列的定翼型武裝無人機的部署及運用，以及像是由中國兵器工業集團研製，採無尾梁、無尾槳的同軸正反雙主旋翼設計的「金雕CR500」武裝無人直升機，其威脅程度並不下於近年大陸組建成軍，並強調「主戰主用」的空中突擊旅及其所編配的武裝直升機。

相對於對岸無人機產業的蓬勃發展與在軍事領域的廣泛運用，台灣不僅無人機產業發展相對滯後，從這次無人機騷擾金門事件更讓國人發現，國軍對無人機可能構成的威脅評估與整體應變整備作為，也存在嚴重不足的缺口，確實到了必須務實檢討與嚴肅面對的時刻。

尤其，對岸不論是發展或運用各類型的無人載具，都不是這一天兩天或一年兩年的事，國軍對於中國發展趨勢與軍事領域的運用潛力，本應早有相關預期推斷與威脅評估，並應就現行裝備整備、應變準則與部隊訓練等進行相關的檢討與調整。

然而，且不論今年初大陸飛行器飛越馬祖事件已傳遞出的真實警訊，國防部竟令人難以置信的只以發射完全不具嚇阻力的「信號彈」作為應對反制方案，從這一波出現對岸有心人士利用民用飛行器襲擾金門駐軍開始，到蔡英文總統親自下達反制指令，再到國軍首次擊落持續侵入我限、禁制水域上空的對岸無人機，整個國防部乃至國安團隊的決策與反應速度，似乎有再加強的必要。

儘管當前反制無人機襲擾的方式有多重手段，不論是設置電子圍籬、電子干擾槍、微波或雷射武器，乃至以無人機或訓練老鷹進行捕捉等，但是對於第一線的國軍部隊而言，任何手邊能夠使用的有效工具，只要不逾越比例原則或拿大炮打小鳥，同時盡可能地避免造成次生損害，便都是最好的自衛與反制選項。

問題是，如果下次穿越我禁制水域上空的，不再是這一波出現的民用無人機，而是載人的武直10武裝直升機或察打一體的武裝無人機，我們的前線部隊，真的知道並已被充分授權屆時應該如何正確處置了嗎？

相對地，觀察近期對岸民用無人機連續侵擾金門前線的頻率與節奏，中國大陸國台辦既然宣稱是我方刻意炒作的行為，若其背後真的沒有中國官方授意或操控，那麼大陸相有關部門，是否也該出面管控節制一下，以避免兩岸最前線擦出「意外的火花」？

（作者為兩岸政策協會秘書長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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