她來自台灣高雄，要是有關注今日頭條的朋友，一定要點擊訂閱「台灣老謝遊大陸」，在頭條上的自我介紹是這樣寫著「台灣老謝、台灣老師、台灣青年、紀錄+分享美好生活的實踐家」。若是第一次關注還以為她是一位旅遊美食VLOG博主，但事實上她卻是一位畢業於北京大學博士班的台灣美女博士，如今在廣州一所大學擔任副教授。

認識老謝也是因為當年一同在北京求學的日子，如今彼此各奔東西，在她身上我看見了一名台灣青年學者堅持、認真、負責的精神，最重要的是老謝博士的研究可以說是將「德智體群美」五育並重發揮到最完美，為什麼這麼說呢？這就得由老謝從台灣學生到台灣教師的故事說起。

●從喜歡看陸劇開始

說到她到大陸讀博的緣分，跟許多台灣青年一樣，也是因緣際會，本碩在台灣就讀美術的她，後來聽聞大陸學校招收港澳台學生不占陸生名額，同時她對於博士專業方向想走傳播學，就這樣經過一番努力考上了北京大學新聞與傳播學院博士班。

在大陸讀博的這段緣分，除了在台灣喜歡收看大陸電視劇的關係，舉凡胡歌，劉詩詩，楊冪等大陸演員都如數家珍，她在電視劇裡面可以看到非常多大陸的一些小街小景，覺得不同省分的城市風光都蠻有特色的，因此來大陸求學應該會是蠻有趣的事情，最重要的是可以真正探索大陸這塊神州大地的美景風光，同時也可以將大學期間喜愛中國美術史這門課做個具體實踐。

聽聞老謝剛從博士畢業的時候，在進入職場發展過程中，她印象最深刻的就是在求職的時候還是感受到今日大陸對於學歷文憑的要求特別嚴格。特別是近5年當中，大陸的學界其實對於招聘博士進入學界工作，這個職場難度反而是越來越困難了，因為博士太多，競爭非常激烈，當然也跟台灣一樣就是現在博士畢業的人數一年比一年增多。

●陸學術環境可發展性高

雖然說大陸的市場是非常的大，特別是這3年疫情期間，學界「內捲」非常嚴重，因為現在大陸學界不僅僅是看學歷還會看科研成果等硬指標。她認為跟台灣比較不一樣的是大陸有更大的學術舞台發展性，要是在台灣學界的話，薪水和晉升空間可能沒有這麼大，但是在大陸學界的薪資待遇就可能會是一人一議，學校會看你的科研成果、學術履歷而定，然後來去跟你談聘任薪水的問題，老謝覺得印象深刻的部分是在大陸求職時，個人是有發展性的，同時薪酬區間比較廣。

在談到大陸的學術環境，老謝認為可發展性高，因為在大陸的大學老師大部分不需要去管行政工作，也不大需要去管學校招生的問題，可以真正專心做好研究和授課兩個主要工作，但具體還是要看學校。要是在私立學校就是大陸的民辦學校裡，從事教學工作任務就比較繁重，但在一般重點省屬高校的話，授課任務不一定繁重，課時的工作量具體可以跟學校談。與台灣相比之下，在台灣可能因為學術環境的問題，導致很多在大學任教的老師需要兼行政職甚至負責招生任務。

老謝博士談到科研，兩岸學界對於發國際期刊要求是差不多的，但是像老謝本身是做文化研究這塊的，令她印象深刻的是大陸學界比較重視的就是所謂的頂級期刊C刊的數量，比如說你發的期刊等級有多厲害，就代表在這個學術圈的地位有多牛。所以說許多在大陸的青年學者就只能不斷的一直寫論文投稿期刊，搞得每個人的壓力都非常大。

反觀在台灣這頭，就拿自身美術專業來說，學界工作可以通過拚展覽、策展、創作作品投遞具有前瞻性或指標性的視覺藝術競賽獎項，或是出版專書著作也可以算是一個很好的學術履歷積累，沒有一定要求要發頂級期刊，相比之下兩岸學術圈特別是人文社科類的確還是有所差別。

老謝教授（左一）與學生們。（作者提供）

●認真負責的老師

作為一名大學美女教授，老謝在指導學生方面也總是盡心盡責。特別是她之前任職的學校是在新聞學院，當中有一個令她特別難忘的，那就是在指導學生畢業論文，學生們總是愛以當前流行的綜藝節目或電視劇作為研究對象，比如討論清宮劇《延禧攻略》的傳播策略，大陸的綜藝節目《亲爱的•客栈》傳播路徑研究，特別是一些有趣的事實真相，可以透過媒介生態的研究視角來進行討論，可以說新聞學院學生在畢業論文寫作上可謂是非常的多元。

但由於現在任職的學校是在美術學院，特別又是師範類院校，在畢業論文寫作上可能無法像新聞學院那樣有趣的進行討論，現在在指導學生就必須正經八百的撰寫一篇教育類相關的論文，特別著重在創新實驗教學法這塊領域。當然做為指導教授，老謝還是會跟學生深入探討，給予學生啟發，「比如現今大陸最流行的是鄉村振興，我就會以鄉村振興的論題結合非物質文化遺產來做相關研究，並引導學生應該形成一套有系統的實驗教學創新方法。」因此理論與實務結合並給予學生啟迪思考，也因為這樣老謝總是與學生們打成一片，她也不管在哪裡都已經是學生們心目中最認真負責的老師。

●研究大陸鄉村振興

老謝除了是名認真負責的大學教師外，她對於當今大陸最夯的鄉村振興也頗有研究，在她眼裡其實大陸各地這些年在本土文化鄉村建設都非常努力，尤其是鄉建中的基礎建設投入非常大的心血，比如「廁所革命」是將村里或景區的廁所變乾淨了，有些還展現了非常具有個性化特色的建設，這些都是最好的例子。同時在每個鄉村的各項硬體設備都做得非常到位，特別是行動支付、電子支付、無線網路大多都已進入家家戶戶，不管在大江南北哪個偏鄉裡都可以方便使用，滿足了較大的便利性。

因為有這些硬體設施基礎建設的夯實，讓人看見一個快速變遷進步的大陸，特別是老謝利用假期或田野調查期間走訪非常多村落，她發現當地政府大多會協助村落推廣輕旅行政策，打造特色民宿結合文旅來活化村落經濟，但其中最關鍵的因素就是大陸的鄉村振興是「由上而下」來制定政策的，和台灣鄉村通過民間自主來發展社區總體營造工作，還是不太一樣的。

老謝認為兩岸未來的鄉村文旅應走向互相學習、融合發展的新態勢，畢竟台灣鄉村的文旅特色，地方創生發展已非常成熟，應運用兩岸鄉村各自的優勢來互相借鑒，交流創新，共創美好未來，彰顯合作共贏之道。

●大陸學界內捲嚴重

作為一名在大陸讀完博士又在大陸從事教職的青年學者，她建議如果大家想來大陸的大學任教發展的話，要盡快，因為大陸這五年的學界發展變化非常大，未來對於大學入職這件事情只會越來越嚴格。就是比如學校你可能就是學歷達標，但是基本如果科研沒有達標，在求職上恐會遇到瓶頸，主要原因是現在內捲非常的嚴重，尤其是在北上廣深一線城市的學校，人才輩出，人才爭奪戰，競爭力度大，是比較不缺人才的，所以學校對於入職各項工作任務要求都會變得很嚴格。

對於大陸學界的求職看法，老謝認為在華人學術圈裡大陸算是一個非常大的學術舞台，凡是想要專心做科研、專案計畫或各種課題研究都可以在大陸找到一片天。特別希望新冠疫情能在明年或許步入尾聲，要是未來兩岸交流能再次重啟，她也真心希望有更多台灣青年博士可以來大陸交流走訪學習，甚至是留在大陸學界任教，的確會讓自己有更不一樣的學術視野。

最後老謝用她自己在廣州任教的經驗，敞開雙手歡迎台灣青年博士來到大灣區走走看看，說不定還會有意想不到的收穫。回首這幾年在大陸，如今的老謝用自己的實力得到周圍同儕和學生的肯定和愛戴，她會繼續用她的文化專業研究來傳遞中華文化，最重要的是，她是北大台灣美女博士用文化研究傳遞兩岸融合。（侯聰明/自由撰稿人）