昨天是9月3日軍人節，同時也是抗日戰爭勝利77周年紀念日，不過在台灣政治正確的氛圍中，台灣的政治人物會製作圖卡，在臉書上洗版聊表祝福現役國軍官兵「軍人節快樂」，但是卻冷感避談「抗戰勝利紀念日」，似乎淡忘這個日子的存在，其實八年浴血抗戰的勝利，才有後續台灣主權的光復，9月3日抗戰勝利紀念日，對台灣而言絕對是具有舉足輕重的地位。

時間要回到77年前，也就是民國34年9月2日，第二次世界大戰的同盟國與戰敗國日本達成停戰協定，擇定該日登上停泊於日本東京灣的美國密蘇里軍艦的甲板，正式舉行日本投降簽約典禮，遠東盟軍最高司令麥克阿瑟（Douglas MacArthur）五星上將親自主持，由於中華民國最先抗擊日本侵略，而且奮戰時間最長，所以同盟國為表達敬重，安排典禮進場順序時，決議以中華民國為首，最先進入軍艦二樓甲板，我國共派出6位代表，國民政府軍令部長徐永昌上將擔任對日受降代表團團長，成員有楊宣誠中將、朱世明中將、王之少將、李樹正少將、王丕承少將等人，上午8時30分登上密蘇里軍艦，中外媒體攝影記者200餘人擠滿會場，鎂光燈閃爍此起彼落，共同見證這歷史性的一刻。

身為戰敗國的日本，由外務大臣重光葵代表日本政府以及日本天皇，陸軍總參謀長梅津美治郎代表日軍大本營，日本代表團共計11人向盟軍表達無條件投降，回想民國21年5月，重光葵的一條腿還曾經在上海虹口公園被炸斷，他這次拄著拐杖，腳步踉蹌的走到簽字桌前，向莊嚴的《降伏文書（投降書）》法律文件上簽字，或許是屈辱甚至緊張，重光葵一度還找不到簽字的地方。隨後，由麥克阿瑟將軍代表盟軍身分在上午9時8分於《降伏文書》簽字，接著典禮來到同盟國9國簽字，首先由美國代表尼米茲（Chester William Nimitz, Sr.）海軍上將於9時12分完成簽字，第二順位是中華民國，徐永昌上將昂首闊步走向簽字桌，於9時13分正式簽名，依序還有英國、蘇聯、澳大利亞、加拿大、法國、荷蘭、紐西蘭等國完成簽署，自此第二次世界大戰正式宣告結束。

徐永昌上將代表中華民國，以戰勝國之姿簽署《日本投降書》。（圖文：莊秉漢）

為紀念日本正式宣告投降這歷史性的一刻，翌日，國民政府宣布全國放假一天，9月3日當天上午9時，全國鳴放防空解除警報長達10分鐘，歷經8年艱辛抗戰，飽經戰火浩劫，壓抑鬱悶的怨氣終於得以釋放！這天、在陪都重慶成千上萬市民湧向街頭，迎接國軍凱旋歸來，街坊牌樓懸掛國旗，張燈結綵、舞龍遊行，炮竹聲不絕於耳，大家徹夜不眠，狂歡活動通宵達旦，因為國人經過多少苦難，歷盡多少磨練，才盼來抗戰勝利那天到來，隔年，國民政府決議9月3日訂為「抗戰勝利紀念日」，為表彰與紀念為國捐驅之忠烈將士，首都建立國民革命忠烈祠，每年該日舉辦秋祭國殤大典，由總統親臨主祭，並率領中樞文武百官向國民革命烈士之靈位獻花，鐘鼓齊鳴，肅穆莊嚴，富含著對抗戰犧牲烈士崇高的敬意與緬懷，也藉此對烈士遺族表達心靈撫慰。

8年全面抗戰期間，蔣中正委員長領導國軍奮勇抗戰，萬眾一心，以血肉長城對抗擁有先進武器的強敵，前仆後繼不畏犧牲，全國民眾精誠團結，一致抵禦外侮，國軍獨立作戰反侵略先鋒4年有餘，直到民國30年12月，太平洋戰爭爆發，方能與盟軍攜手抗敵，並策應盟軍反攻作戰，在滇緬戰場援助英軍，將數量龐大的精銳日軍牽制在中國戰區，國軍甚至成為同盟國在亞洲戰場的主力部隊，為盟軍奠定勝利的契機。在國民政府領導對日抗戰期間，還有鄒洪上將、黃國書中將、李友邦將軍等台灣籍志士奔赴大陸唐山，為自己的母國不惜捨命奮戰，最終在民國34年8月15日，迫使日本宣布無條件投降，國軍先後在9月9日於南京及10月25日於台北中山堂接受日軍投降，贏得最後光榮的勝利，不僅廢除百餘年以來的不平等條約，依據「開羅宣言」，我國東北三省、台灣與澎湖國土光復，中華民國更在戰後擠身世界五強。

民國32年11月，中美英三國領袖舉行開羅會議，蔣中正委員長在會中力爭戰後收回東北三省及台灣、澎湖主權。（圖文：莊秉漢）

國民政府後來播遷來台，鑑於國軍在抗戰時期各軍種的單獨紀念日不少，諸如紀念「七七抗戰」的7月7日陸軍節，8月14日的空軍節，9月2日的海軍節，12月12日的憲兵節，還有九一八事變紀念日等，民國44年國民政府頒定9月3日的「對日抗戰勝利紀念日」改稱為中華民國的「軍人節」，以傳達國軍對日抗戰八年犧牲322萬多人，才換來最後勝利，以表彰國軍將士報國氣節。

然民國89年台灣首次政黨輪替後，主政者將許多與中國歷史、中華文化的節日開始切割脫鉤，如「台灣光復節」帶風向吹成「終戰紀念日」，「國父誕辰」、「蔣公誕辰」、「孔子誕辰」統統不再是國定假日，「三二九青年節」、「植樹節」在學生校園中辦理活動已成絕響， 就連9月3日「軍人節」，一刀切斷民國38年以前國軍在大陸時期的東征、北伐、抗戰歷史偉業，偏重現在台軍防衛固守，絕口不提「抗戰勝利紀念日」的歷史連結，意圖將同一天慶祝的「軍人節」和「抗戰勝利」脱鈎，將「抗戰勝利」消失在台灣民眾共同歷史記憶中。

綜觀八年抗戰期間，國軍對日作戰，歷經22次大型會戰，重要戰鬥1117次，小型戰鬥3萬8931次，陸軍犧牲、失蹤321萬1419人，海軍艦艇損失殆盡，空軍陣亡4321人，毀機2468架，其中268位將領戰死疆場。而日軍在中國侵略斃命的129名將領中，死於與中共作戰的只有3位，其餘悉數亡命於蔣中正委員長所領導的國軍部隊之手，史實在在顯示，二戰期間領導全國軍民抗戰者為中華民國政府，國軍才是抗戰的中流砥柱，但是台灣現在的政府選擇漠視、切割，「抗戰話語權」反而被對岸的中共整碗捧走，「八年抗戰」被編改成「十四年抗戰」，中共企圖扭曲和淡化中華民國抗戰的歷史地位，此消彼漲，再過5年，老兵不再人世，「國府是抗戰的主體」史實，勢必稀釋掩蓋淪為「分母」湊數的份。

美國加州棕櫚泉航空博物館（Palm Spring Air Museum）展示日本投降儀式場景，中華民國國旗陳列其中，顯然「國府是抗戰的主體」史實不容漠視切割。（圖文：莊秉漢）

抗戰勝利紀念日是一個寓意深遠的日子，回顧歷史，因為有國軍先賢先烈在大陸時期抗戰的犧牲奉獻，日本最終無條件投降，不得不歸還台灣及澎湖群島，台灣人民得以脫離日本高壓殖民統治，才換來今日台灣自由、民主與繁榮的生活方式，鐵一般的事實，不容挑戰，因此，不僅要慶祝軍人節，更希望大家銘記當天也是「抗戰勝利紀念日」，因為堅苦卓絕的抗戰勝利得之不易，寄予銘記歷史，「九三軍人節」意涵才能名正言順、理直氣壯。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）