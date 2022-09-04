美國期中選舉倒數還剩兩個多月，拜登總統在教育方面，最大的兩項作為，一直被外界所忽視。其一，6月1日宣布由政府概括承受，免除58億美元，已倒閉的不良高教機構「柯林西恩學院」（Corinthian college），為數高達56萬的畢業學生，所背負的聯邦政府學生貸款。其二，8月24日進而提出，將為人數可能高達4,000萬的學生，年收入低於12萬5千美元的個人、或低於25萬元的家庭，就可以適用1萬美元的貸款減免計畫，而且其中將有2,000萬學生得以不用再背負學貸的債務。前者是一次性的解決歷史共業，後者則因為提出的時機和金額的龐大，引發美國輿情的爭論。

「有大專院校的學歷，就可以找到比較好的工作，拿到比較高的年薪」，「學歷高，名校畢業，畢業後進入職場的起薪，就會比別人高」，這是很傳統的觀念，而且是很合理的推論。做為典型的資本主義國家，美國的大專院校，向來是學費高昂、高教品質良莠不齊，聞名於世。巔峰時期，曾經有100家分校、11萬學生的「柯林西恩學院」（1995～2005年），就是一個血淋淋的政策案例。該校的災難，讓弱勢家庭的子弟，成為它們教育承諾和美好願景的最大犧牲者。因為在不好名聲的學歷下，學生不但不能就此鯉躍龍門，脫離貧窮，還要背負根本無力償還的學生貸款，在惡性循環下，必須出面解決的，終究還是政府。

拜登總統除了解決這個陳年老案外，另外還提出1萬美元的學生貸款減免政策，以及符合特定財務困難條件助學金的學子，最多得以減免到2萬美元；而配套的措施則是，暫停償還學貸的時限，延長到今年12月底，可以等到明年（2023年）起，再開始歸還借款。

對於這項政策，根據美國公共行政學會出版的「公行時報」（PA Times），所引述聯邦總務署的調查數據顯示，1萬美元的學貸豁免（loan forgiveness），就會花掉納稅人3,730億美元；而重要的是，有申請學貸的學生家長，受惠最多是的年所得中位數76,400美元（約新台幣229萬元），且其中只有7％的家庭所得是低於貧窮線。

換言之，這個「齊頭式」而且是一次性的減免1萬美元學貸，受惠的不是真正需要的低所得階層家庭。然而根據紐約聯邦準備銀行的資料，截至今年第二季，美國聯邦學貸未償還餘額為1.6兆美元，僅次於美國人的房屋貸款，甚至超過了汽車貸款或信用卡未償還餘額。在期中選舉前，減免學貸的措施的確可以引起很大的關注。

但就公平問題而言，則有三個爭議。首先，進入工作職場、已經或才剛剛清償學貸的社會新鮮人，當然會有怨言。而且，無論是概括承受不良高教機構的受害學子之學貸，或是直接減免上千萬人、數以千億美元的的學貸，花的都是納稅人的錢。而且，這些數千億美元的支出，原本還可以運用在投資性或更有效率的產業部門。

其次，家長經社地位比較高的家庭，早年在子女教育的投資，成果見諸於進入頂尖私立大學、或有戶籍的州立大學，就算頂尖大學的經費再怎麼高昂，中高階層的家長，也一樣負擔的起。所以，根本的問題在於，中下階層家庭的子女，一方面申請不到好學校，影響進入職場的競爭力；或是就算能夠以優異成績申請到頂尖私立大學，但畢業後就得背負龐大的學貸壓力。一次性、1萬美元的學貸減免，在期中選舉前兩個半月提出的這項政策措施，時機受到質疑，真正問題更得不到解決。

最後，由於美國的高等教育問題，涉及不同種族的年平均所得和所擁有的資產；一方面，最頂尖的大學錄取率，少數族裔裡面，非洲裔錄取率最高、拉丁裔次之，人口占比只有6％的亞裔，則競爭最為激烈；另一方面，無論是人數或金額，學貸申請者少、償還者多，也多半是亞裔。1萬美元「齊頭式」的學貸減免，既不能讓學貸負擔沉重者，如釋重負，每減免1萬，就要斥資3,730億美元，成本高代價大。還不如將這筆錢用在大型和中型都會、相對富裕的城市，營造「負擔得起的大學院校」（affordable college）的環境，恐怕才是解決社會階層流動的正本清源之道。