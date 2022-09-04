有人批評陳時中IQ零蛋，形容得有點過分，差不多50啦，不能再高了！

是誰給他出的點子？智商同樣不及格，怎麼會把他主子、想選市長的人搞成個廁所偷窺狂？難道一點sense都沒有嗎？

網紅四叉貓正在如廁，卻碰到沒衛生紙，此時陳時中伸出腦袋，露出神秘的微笑，遞給他一個免治馬桶。這是陳時中的競選政策之一，要將台北市3673座公廁全面裝設免治馬桶。

不管是不是買票，但這影片的腳本適當嗎？

堂堂衛福部部長、每天在鏡頭前開記者會的防疫總指揮、台北市長民進黨參選人，這麼多頭銜加諸一身，怎麼突然間下作成這副德性？編劇、導演、劇組人員、競選團隊……，怎麼就沒一個人發現劇本突兀、低級、不入流？雖然推出後引發爭議而緊急滅火，但已經把網路鄉民笑掉大牙，將來一提到偷窺就想到陳時中，一輩子洗刷不掉。

陳時中打選戰，不是去調酒，就是去跑gay bar，跟同志熊抱什麼的。不用問別人了，陳時中自己捫心自問，這樣妥當嗎？會給你加分嗎？還是民進黨的傳統就是這樣？這就是宣傳影片上所謂的｢體貼的政府｣、｢文明的城市｣？

文不文明，請選民給你打分吧！

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