美國又得逞了！在軍人節前夕送了台灣一個大錢坑，包含魚叉、響尾蛇飛彈及長程預警偵蒐雷達維持案在內，高達新台幣336億。對此，外交部大動作宣稱：「美對台軍售將成為常態化。」完全呼應了今年以來，美國藉由國際局勢緊張之際頻繁訪台，打著「抗中保台」名義，實則推銷軍火大賺戰爭財。

軍備競賽的軍火錢坑對兩岸和平毫無助益。記憶猶新，國防部之前還很有骨氣的表示，不會讓軍火商予取予求，拒絕了第二套長程預警雷達的高額軍售推銷，結果只是換個方式給交代，該花的錢還是要花，繼續幫美國看門，不但繳保護費，更要定時分享情資。

細數本次軍售內容，美其名稱之為「精準彈藥」，但其實就是一般常態性的空射型飛彈，也是常被詬病的一個裝備被剝削2層皮，先買載台（飛機），再買軟（雷達）、硬（彈藥）體，而國防部還沾沾自喜的稱之為計畫性軍備。回顧拜登政府上任後的前5次軍售，海馬斯多管火箭、愛國者飛彈、陸、海軍裝備零附件等，都還是傳統作戰裝備籌補，對於戰爭型態轉變為「不對稱作戰」，難有加分效果。

兩岸軍力懸殊，不僅僅在數量上有著巨大差距，裝備的性能水平及作戰腹地調度影響戰術戰法的遂行，中國大陸都遙遙領先台灣，美國如若真要煽動迫使兩岸兵戎相接，而又僅以這些雞肋軍售助攻台灣防衛，無疑是把台灣當炮灰，用台灣人民的屍骨維繫美國霸權。

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