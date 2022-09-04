前聯電董事長曹興誠召開記者會宣布將投入10億元，啟動兩個行動計劃，分別平民神射手的「保鄉神射」，以及協助區域防衛的的「黑熊勇士」；並大動作出示身分證，強調已回復中華民國國籍，表示從此可以和所有勇敢台灣同胞站在一起，對抗中共侵略、保衛國土；並質疑九二共識完全是胡說八道；更嗆中天記者，轟認同統一的人都是腦殘等激情言論。

企業家捐款給國庫當然是好事，代表認同這塊土地。然而，曹董卻大言不諱挑起統、獨之爭議，也是台灣最敏感的神經，有必要嗎？我們花費再多的錢在國防軍備上，一旦發生戰事所有的建設將付之一炬，何苦來哉？俄、烏戰爭不就是殷鑑，民生凋蔽、生靈塗炭、哀鴻遍野？百年的文明蕩然，未來重新建設更要耗數十年。

近來台海兩岸風雲鉅變，已趨近戰爭邊緣，稍有不慎恐一觸即發，國人難道真的期待戰爭發生嗎？解放軍飛彈越過台灣上空，國防部第一時間仍設法掩飾真相，主要目的乃避免讓國人陷於恐慌，雖鴕鳥心態但用心確屬良苦。台灣軍隊沒有打過仗，絕大部分民眾更從未浴血戰場，更不知戰爭為何物；難道以為在冷氣房打電玩喊殺嗎？平常若停電、停水個半天，都呱呱大叫直呼無法忍受，一旦發生戰爭真的可以義無反顧慷慨赴戰場嗎？

台灣言論自由下更要相互包容珍惜，統獨立場是個人政治價值取向，也屬於信念上的自由；試問，從大陸過來的老兵，與故鄉親人經歷過柔腸寸斷相離數十年，對祖國山河之思念或認同，想必當然爾；同理，在台灣出生的現代年輕人，對大陸陌生視同外國看待，乃勢所難免。

但無論立場或意識型態如何，仍應彼此尊重。台灣在政客的操弄下，不斷製造對立、仇恨，每逢選舉，手段無所不用其極，毫不擔憂一旦真的挑起戰爭，誰去衝先鋒？所謂「虎兕出於柙，龜玉毀於櫝中，是誰之過與？」身為台灣人，我們期待建立安全與穩定的環境；「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，這不也是每位企業家共同要追求的理想嗎？不是捐錢就可以任性。

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