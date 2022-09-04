衛福部次長王必勝針對買的次世代疫苗不是最新的「武漢原型株＋BA.4／BA.5」，搬出「雨天撐傘說」解釋，指「要用準備好的雨傘去擋，而不是期待新型雨傘。」老百姓花大錢竟只能眼巴巴看著美國人撐新傘，自己拿把破傘，身為中央防疫最高指揮官怎還有臉說嘴？

新冠疫情死亡總數已破萬例，打疫苗有沒有保護力，見仁見智，但早在去年7月疫情爆發缺疫苗的時候，前衛福部長陳時中就宣布已完成簽約採購3500萬劑莫德納疫苗，並列出供貨時程，強調全是「次世代」疫苗。

當時次世代疫苗連個譜都沒有，陳時中就信誓旦旦，「有新一代疫苗出來的時候，當然就要用新一代的疫苗。」無非是要替擋民間採購疫苗的錯誤找下台階。

沒想到，到了次世代疫苗上市，美國宣布開打新的BA.5雙價次世代疫苗，蔡政府買的竟是前一代的BA.1雙價次世代疫苗，當初說要買新一代疫苗的陳時中，早已落跑去參選台北市長，爛攤子丟給子弟兵王必勝來收。

為化解外界質疑，王必勝指美國通過新疫苗EUA因為是非傳統作法，「我們也有點訝異」。但當初食藥署通過高端EUA，不也是非傳統作法，王必勝不必訝異，應該先翻出合約，看看有沒有陳時中所說「當然就要用新一代的疫苗」，再向廠商爭取，不該傲慢地拿把雨傘就回應質疑。

上波疫情台灣付出慘痛代價，更戳破政府超前部署的假象。如今新一波疫情將至，王必勝消極的說法不免讓人有「雨天收傘」的憂心，畢竟疫苗是用來救命，不是撐把傘淋溼後吹乾那麼簡單，蔡政府已說大話買最新的次世代疫苗，可別重蹈覆轍。