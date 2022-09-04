民進黨台北市長候選人陳時中近日推出「公廁設免治馬桶」政策，不但拍攝手法引發性騷擾爭議，政策內容更凸顯整個競選團隊對台北市政及城市治理的不熟悉。即便陳時中團隊試圖搬出日本東京來替政策背書，但未考量基礎建設與國情的差異，終究使「公廁設免治馬桶」政策淪為各界笑談。

事實上，陳時中團隊在台北市政議題出包已經不是第一次了！陳時中過去也曾端出政策牛肉「內湖交通改善政策」。但細究他所提的解決方案，相關內容多屬中央權限，並非地方政府單方面可以處理。從地方治理的角度而言，該項政策的最終決定權並不在台北市，不但外行，更應驗民進黨在中央層級的施政上會依據地方首長的政黨屬性給予差別待遇，對陳時中的選情無疑是一次重傷！

陳時中接二連三、頻頻在市政議題上出錯，正凸顯出民進黨在台北市連續24年未能執政下的困境。雖說民進黨近年在桃園、台中等大都會區都有執政紀錄，甚至在中央層級也已連續執政6年。但城市治理並無法完全套用其他地區的執政經驗，亦無法單純用全國治理的經驗類比。陳時中之所以屢屢提出令人啼笑皆非的政見，全因民進黨在北市只有議員層次的批評與監督市政經驗，如今換成自己必須端出政策牛肉供民眾檢驗時，就易顯得外行與天馬行空。

再者，地方選舉不若總統選舉，相較總統的遙不可及，市長其實更與民眾日常息息相關。因此，市長選舉的政見更必須具體與拳拳到肉，無法用總統大選的意識型態牌或是抽象概念所取代。且伴隨著民進黨在北市在野時間越久，市政牛肉疏離化的情況只會愈加嚴重與明顯。

陳時中於市長選舉中，另一個無法施展拳腳的主因，在於失去中央執政資源的優勢。過去，陳時中之所以能快速累積高人氣，很大原因是其握有防疫指揮官的優勢。透過無限的行政資源與強大的網軍，輕易地獨攬防疫的功勞、推諉防疫的過失，民意支持度也自然快速提升。然而，當陳時中轉換成市長候選人時，攻守易位，詮釋台北市政優劣的主導權並不在民進黨，專業的市政議題更不可能有行政體系奧援。縱使梗圖中央廚房與網軍仍在，但缺少正向有感的政見，網軍就變成單純累加仇恨值的功能而已。因此，媒體民調顯示陳時中目前支持度暫居老三，自然也不用太過意外。

陳時中在卸下指揮官的光環與包裝後，個人能力與特質也逐漸原形畢露，全攤在陽光下受檢驗。雖說，陳時中目前看似位居老三，但台北市民絕不可輕忽綠營支持者死忠的程度。只要討厭陳時中的選票無法集中，他仍有僥倖當選的機會。

（作者為立法委員國會辦公室主任）