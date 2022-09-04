國家通訊傳播委員會（NCC）「數位中介服務法草案」引發各界反彈暫緩實施，緊接「數位發展部」正式揭牌負責推動數位科技應用，同樣造成後續爭議，政府先是基於「言論傷人」的中心思想推出數位中介法，後又籌組「網路東廠」的側翼功能設立數位發展部，已讓蔡政府陷入民主獨裁的「滑坡效應」。

滑坡效應（Slippery Slope Effect）是指一旦開始便難阻止一系列的事件發展，進而導致最為悲慘結局，如同「溫水煮青蛙」案例，人民容易忽略常倫規範的緩慢變化；如同蔡政府對於言論自由走向一種「積極自由」的政策立法，建立政府機關迫使各種「同質異構」的附隨型態，人民若對這蠶食鯨吞的專制手段無動於衷，恐讓「滑坡效應」形成民主獨裁。

以數位中介法而言，蔡政府自詡台灣是民主自由的國家，但中介法無疑淪為行政擴權的獨裁手段，即便目前暫緩公告60天政策執行，但以民進黨的立院多數恐將強渡關山，最後勢必葬送言論自由的基本精神；NCC如今大言不慚期待藉由該法與社會溝通，而把人民「言論自由」與網路違法內容相提並論，這平衡點恐怕仍止不住「滑坡效應」的民意反撲。

當蔡政府與NCC企圖透過修改「中介法」的草案箝制言論自由，目的利用行政機關的「裁量權」賦予絕對權力，原本在理論面必須同時包含「數位內容管制」以及「數位內容市場」就此產生失衡，管制網路社群「重內容而輕市場」的實際惡意，難怪連黨內同志都有異議。

而數位發展部成立，蔡政府尚未讓外界了解其職能功用就急於掛牌，對於數位議題關注與否從數位轉型即不辯自明，歐盟早於2020年底公布了「數位服務法」以及「數位市場法」兩個新規草案，不論是在保護數位服務的用戶還是保障數位市場的競爭，政府目前對於「數位發展」仍裹足不前；數位發展部卻在人員聘雇上產生師心自用的疑慮、核心任務以工具當目的造成模稜兩可的批評、甚至在職務功能上同時包含傳播業務已對NCC越俎代庖。

而行政院讓數位發展部編制員額高達600人以及預算破200億元，員額5成為約聘制不僅破壞文官體制也已違反憲法的「平等權」，政府不論是在「資訊安全」與「數位發展」對比民間皆略遜一籌，也讓外界認為當網軍的可能性高於做資安，難怪蘇貞昌院長只能拋出一句依法行政含糊帶過。

從數位中介法到數位發展部已經陷入「滑坡效應」，人民如同「溫水煮青蛙」般，政府企圖透過拉長戰線弱化言論自由以及褻瀆數位發展，先是「重內容而輕市場」的實際惡意，後有「聘資安來當網軍」的可能行徑，如此倒行逆施的政策與部門，勢必大開民主倒車。

（作者為新聞研究所博士班學生）

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