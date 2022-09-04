在一次婚禮上，主持人介紹新郎新娘說：「今天是雙喜臨門，老婆、兒子一起娶進來。」因為站在新郎旁邊的新娘大腹便便，賓客哄堂大笑。新郎致詞時也自我調侃，說他真是賺到了，說不定太太懷的是龍鳳胎呢 ! 這對新人都是知名的藝人，第二天各報影劇版都大幅報導此事。

老婆孩子一起娶進來！

從前如果妻子婚前懷孕，我們會用籃球術語戲稱是「帶球走」，也會稱這種婚姻為「奉子女之命」成婚，多數人都是很低調的公證結婚了事，很少見到新娘挺個大肚子的結婚典禮。現在碰到這種事，新郎、新娘都一臉得意，雙方父母也不以為意，時代真的變了，是變好了？還是變壞了？只要沒違法，什麼事都可以做，只要我喜歡，有什麼不可以？

當事人知名度高，加上媒體渲染，以前被視為難堪的事，現在則見怪不怪，甚或有認為是時髦的、前衛的。

婚前性行為增加，萬一懷孕，來個雙喜臨門就解決了。但是有時男孩跑了，男方家人也不認帳，女孩生下孩子，丟在廁所或隱蔽之地的事時有所聞。有人因而自殺或痛苦一輩子。

尊重性行為

許多教會、學校或公益團體，曾舉辦活動，要青年男女簽約，承諾婚前絕不會有性行為。這些活動不是沒有作用，卻抵不過名人負面的示範及媒體的渲染。

性行為是健康婚姻的重要因子，健康婚姻則是家庭及社會的基礎，一旦被破壞，個人及社會都受害匪淺。因此凡是有愛心的人，都不應該做這樣的不良示範。知名度愈高的人，影響愈大，就愈應警醒自守。這並不是不違法或自己喜歡就可以的事。《聖經》上說：「凡事都可行，但不是都有益處。」(哥林多前書6:12)，就是這個道理。

不要做不良示範

台灣社會由於許多人，尤其是政治人物，說話是非不分，黑白顛倒，然後又硬拗，結果社會上許多人不知不覺都學會硬拗。有位總統級的高官，太太戴了價值百萬元的珠寶，未辦理財產申報，高官解釋，珠寶是向朋友借的。問他向誰借的，高官說：「這涉及朋友隱私，不能相告。」由於高官的示範，從此公務員有珠寶的，都有樣學樣規避申報，財產申報的效果因而打了折扣。

現在女孩都喜歡瘦，因為瘦就是美，女孩愛瘦，據說是與女性模特兒偏瘦有重大關係。模特兒是讓人羨慕的行業，成名後荷包滿滿，有的成為演藝明星，有的嫁入豪門。因此模特兒偏瘦的身材就成為女性仿效的偶像。為避免這種不良示範及影響，有的國家明文規定，模特兒體重不得低於一定標準。

大家如果愛台灣，就要隨時提醒自己，作為公眾人物，不要有不良示範，破壞善良風俗及社會價值觀。所以我們可以說：「不做不良示範，就是愛台灣人民的最佳表現之一。」

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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