1991年初，我獲教育部指示，要拓展對墨西哥的文教業務，當時我國與墨西哥斷交已20年，但我政府正積極拓展中美洲經貿關係。尤其墨西哥為中美洲最大國家，土地面積占200餘萬平方公里，有一億多人口，是我政府拓展中美洲經貿的重要國家。由於墨西哥緊鄰美國，雙方訂有自由貿易協定。我廠商若能在墨西哥設廠外銷美國甚少限制，對我以外銷為主的國家有很大助益。

由於沒有外交關係，我在美華府有一位在銀行工作的好友邱偉堂先生，經他的介紹認識墨裔美籍律師Mr.David Barett，由他協助因而我獲得赴墨西哥的簽證，並承蒙他介紹一些墨西哥企業家及學術界人士，使我去墨西哥之行，非常順利。

8月份，我獲墨西哥私立大學協會（Mexican Federation of Private Institutions of High Education『FIMPES』）會長 C.P.Francsco.Abel Trevino Cisneros的邀請，到墨國Morela參加該協會第20屆年會。這次到墨西哥訪問，事前的準備工作獲得兩位朋友的莫大幫助，一位是墨西哥企業家Mr. Juan CIntron，另一位是我駐墨西哥遠東貿易中心李以安主任，使我墨西哥之行的任務圓滿完成。

9月18日，我飛抵墨西哥城，至23日間，先後拜會Universidad de Valle de Mexico校長Dr. Anrelio Romero，世界大學校長協會（IAUP）會長Dr. Rafael Cartagena及執行長Dr. Alvaroc Romero ，Universidad Antonoma de Guadalajara 校長Dr. Misgaribay（並在該校為兩百餘學生演講〈中華民國之現代化過程〉），ITESM University system, Morealia校區董事Mr. Juan E Cintron P，ITESM University system Monterey 校區，Dr.Rafael Rangol 總校長，Universidad Antenoma de Guadalajara董事長Sr. Jose Repress與這些大學負責人表達了我國教育部願與受訪的各墨國大學，建立學術交流關係，我方願促請留學生來墨國學習西班牙語。同時，我方願提供獎學金給墨國留學生來台灣學習中文。

9月24日，在ITESM UNIVERSITY SYSTEM，MORELIA校董的安排下，與李以安主任在墨西哥外交部拜會墨西哥外交部太平洋司司長（Director Generalia for the Pacific）范德林大使（Ambassador Sandra Fuentess）。她剛從墨國駐香港總領事職務卸任，回國擔太平洋司司長，是一位40餘歲美麗，大方，莊重的女士。寒暄之後，我贈送范德林司長故宮《國之重寶》專冊，中華民國教育簡介，蔣經國學術交流基金會簡介，中華民國教育資料統計，及外交部錢復部長在同年8月21日之〈the Republic of China Under the International Order in the Post cold War Era〉之講稿一份，為見面禮。

同時我向司長表示，此次是應墨西哥私立大學協會（FLMPS）之邀請來墨國訪問。並奉我教育部指示拓展今後與墨國的文化及教育關係，希望墨西哥外交部給予支持，期望1992年能安排我與墨西哥大學間締結姊妹校關係，並進行教授及學生之交換計畫。我方願安排師大國語中心教師來墨國大學教授中文。蔣經國學術交流基金會自1992年起，接受墨西哥大學申請研究中國有關問題之獎助金。我方擬於1992年邀墨國大學校長組團訪華。1992年我方還擬派青年訪問團，訪墨國重要大學並演出，期望墨國外交部支持召開兩國高等教育會議。倘我國教育部官員訪墨國，亦請給予簽證之便利。

范德林大使表示，近年來墨國與台灣關係之發展，常遭中華人民共和國駐墨國大使館之抗議，台灣高級官員來墨國訪問，請務必要低姿態，不要發佈新聞，但墨國已告知對方，墨國要與台灣發展經貿關係，兩國文教關係，墨外交部願支持，但應由民間進行，並交給我方推進民間文教關係的墨方負責人的姓名、地址、電話，以備今後的聯繫。

這是我國與墨西哥斷交後，第一次我方文化官員訪問墨國外交部，並初步達成拓展雙方文教關係的共識，教育部給我們的指令也初步完成。

9月25日我參加墨西哥私立大學協會的第20屆年會，得知墨西哥大學生有120萬人，100萬大學生在公立大學，20萬在私立大學，平均而言，私立大學的水平高過公立大學。我在此次年會中以「中華民國高等教育政策」做了專題演講，參加此次年會的外賓尚有美國教育部主管高等教育副助理次長Mr.John B.Childers，可見美、墨關係的密切。而我也積極設法來參加無外交關係的墨國私立大學校長會議。可見我外交處境的艱難，同時要加倍的努力才會有實質進展。

1991年教育部在美洛杉磯辦事處設文化組，由駐美代表處文化組張夢麟專員升任組長，墨西哥的文教業務就轉由洛杉磯辦事處文化組接管。

1992年5月我由華府返回台北，就任海基會副祕書長，經過洛杉磯機場，換華航飛機飛台北，在飛機上見到張夢麟組長帶5位墨國大學校長到台北訪問。張組長與我會心的微笑，駐美文化組組長的6年工作，終於有了完美的句點。

（前海基會副祕書長、前中國廣播公司總經理）