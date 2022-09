1991年初,我獲教育部指示,要拓展對墨西哥的文教業務,當時我國與墨西哥斷交已20年,但我政府正積極拓展中美洲經貿關係。尤其墨西哥為中美洲最大國家,土地面積占200餘萬平方公里,有一億多人口,是我政府拓展中美洲經貿的重要國家。由於墨西哥緊鄰美國,雙方訂有自由貿易協定。我廠商若能在墨西哥設廠外銷美國甚少限制,對我以外銷為主的國家有很大助益。

由於沒有外交關係,我在美華府有一位在銀行工作的好友邱偉堂先生,經他的介紹認識墨裔美籍律師Mr.David Barett,由他協助因而我獲得赴墨西哥的簽證,並承蒙他介紹一些墨西哥企業家及學術界人士,使我去墨西哥之行,非常順利。

8月份,我獲墨西哥私立大學協會(Mexican Federation of Private Institutions of High Education『FIMPES』)會長 C.P.Francsco.Abel Trevino Cisneros的邀請,到墨國Morela參加該協會第20屆年會。這次到墨西哥訪問,事前的準備工作獲得兩位朋友的莫大幫助,一位是墨西哥企業家Mr. Juan CIntron,另一位是我駐墨西哥遠東貿易中心李以安主任,使我墨西哥之行的任務圓滿完成。

9月18日,我飛抵墨西哥城,至23日間,先後拜會Universidad de Valle de Mexico校長Dr. Anrelio Romero,世界大學校長協會(IAUP)會長Dr. Rafael Cartagena及執行長Dr. Alvaroc Romero ,Universidad Antonoma de Guadalajara 校長Dr. Misgaribay(並在該校為兩百餘學生演講〈中華民國之現代化過程〉),ITESM University system, Morealia校區董事Mr. Juan E Cintron P,ITESM University system Monterey 校區,Dr.Rafael Rangol 總校長,Universidad Antenoma de Guadalajara董事長Sr. Jose Repress與這些大學負責人表達了我國教育部願與受訪的各墨國大學,建立學術交流關係,我方願促請留學生來墨國學習西班牙語。同時,我方願提供獎學金給墨國留學生來台灣學習中文。

9月24日,在ITESM UNIVERSITY SYSTEM,MORELIA校董的安排下,與李以安主任在墨西哥外交部拜會墨西哥外交部太平洋司司長(Director Generalia for the Pacific)范德林大使(Ambassador Sandra Fuentess)。她剛從墨國駐香港總領事職務卸任,回國擔太平洋司司長,是一位40餘歲美麗,大方,莊重的女士。寒暄之後,我贈送范德林司長故宮《國之重寶》專冊,中華民國教育簡介,蔣經國學術交流基金會簡介,中華民國教育資料統計,及外交部錢復部長在同年8月21日之〈the Republic of China Under the International Order in the Post cold War Era〉之講稿一份,為見面禮。

同時我向司長表示,此次是應墨西哥私立大學協會(FLMPS)之邀請來墨國訪問。並奉我教育部指示拓展今後與墨國的文化及教育關係,希望墨西哥外交部給予支持,期望1992年能安排我與墨西哥大學間締結姊妹校關係,並進行教授及學生之交換計畫。我方願安排師大國語中心教師來墨國大學教授中文。蔣經國學術交流基金會自1992年起,接受墨西哥大學申請研究中國有關問題之獎助金。我方擬於1992年邀墨國大學校長組團訪華。1992年我方還擬派青年訪問團,訪墨國重要大學並演出,期望墨國外交部支持召開兩國高等教育會議。倘我國教育部官員訪墨國,亦請給予簽證之便利。

范德林大使表示,近年來墨國與台灣關係之發展,常遭中華人民共和國駐墨國大使館之抗議,台灣高級官員來墨國訪問,請務必要低姿態,不要發佈新聞,但墨國已告知對方,墨國要與台灣發展經貿關係,兩國文教關係,墨外交部願支持,但應由民間進行,並交給我方推進民間文教關係的墨方負責人的姓名、地址、電話,以備今後的聯繫。

這是我國與墨西哥斷交後,第一次我方文化官員訪問墨國外交部,並初步達成拓展雙方文教關係的共識,教育部給我們的指令也初步完成。

9月25日我參加墨西哥私立大學協會的第20屆年會,得知墨西哥大學生有120萬人,100萬大學生在公立大學,20萬在私立大學,平均而言,私立大學的水平高過公立大學。我在此次年會中以「中華民國高等教育政策」做了專題演講,參加此次年會的外賓尚有美國教育部主管高等教育副助理次長Mr.John B.Childers,可見美、墨關係的密切。而我也積極設法來參加無外交關係的墨國私立大學校長會議。可見我外交處境的艱難,同時要加倍的努力才會有實質進展。

1991年教育部在美洛杉磯辦事處設文化組,由駐美代表處文化組張夢麟專員升任組長,墨西哥的文教業務就轉由洛杉磯辦事處文化組接管。

1992年5月我由華府返回台北,就任海基會副祕書長,經過洛杉磯機場,換華航飛機飛台北,在飛機上見到張夢麟組長帶5位墨國大學校長到台北訪問。張組長與我會心的微笑,駐美文化組組長的6年工作,終於有了完美的句點。

