不知道大家最近有沒有看到這則新聞：大陸無人機穿越海峽，來到台灣「金門防衛司令部」崗哨，拍到兩位金門小帥哥。倆士兵一臉懵，旁邊試圖用石頭驅離無人機，引發了網友的熱烈討論。

在台灣，台退將、「土房哥」于北辰跳腳大罵「窩囊至極」，快被台軍氣死；但更多則是調侃「那兩個小兵不錯，至少沒有睡著，很認真在執勤，光是這一點就要嘉獎」。

在大陸，輿論情況又是什麼樣的呢？

我們選擇了今日頭條平台上熱度前十的評論，大家一起來樂呵樂呵~

TOP10

Top 10倆小哥細皮嫩肉，嬌滴滴~

TOP9

Top 9已經開始自創情景劇了！

TOP8

Top 8怎麼都在談論顏值啊！

TOP7

Top 7世界和平~

TOP6

Top 6很客觀的反映了兩位小哥的狀態。

TOP5

Top 5這下美色誤人了

TOP4

Top 4是的，小哥不知所措的樣子太可愛啦！

TOP3

Top 3那可不，新鮮的小鮮肉呀~

TOP2

Top 2別人也有在努力執勤欸！

最後是Top 1！大家猜猜，會是什麼呢~

TOP1

Top 1期待早日回歸！

金門其實一直和大陸聯繫緊密。正處台灣海峽中部，它離兩邊的距離都不遠。

金門島上，甚至還有和廈門隔海相望、用於隔空喊話的巨大立牌「三民主義 統一中國」，據說天氣好的時候，在廈門濱海公路能模糊看到。

當然，廈門這邊的立牌則是「一國兩制 統一中國」。

金門作為海島，島上的淡水資源一直很稀缺，民眾生活受阻。後來，淡水從福建晉江供應過去。現在，金門用水超七成都是大陸水。

而在供電方面，今年福建一側的相關通電工程已經開工建設。更不用說，金門的旅遊業基本靠大陸遊客支撐。

兩位金門小帥哥其實和于北辰跳腳大罵的「窩囊」不同，用小石頭驅趕無人機是睿智的。用槍容易擦槍走火，很可能成為戰爭爆發的導火索。

不過，大陸網友不關注這個：咱們，看臉！

從今日頭條這十條熱評，能看出倆金門小帥哥的顏值獲得清一色的高度認可：不妨放下槍，來大陸當網紅？（AveryMorgan/現居武漢）

（本文來源：「一家两岸」公眾號）