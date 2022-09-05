「疫情不止、戰火不歇、通膨不退、美中不合」，在四不陰霾籠罩下，全球正面臨大衰退危機。各國央行不論是耍「鷹」或唱「鴿」，都不可能不付出代價，尤其是霸權美國，在聯準會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會高擂升息大鼓後，直接導致金融市場大動盪，最終美國自身可能只求得慘勝，卻恐拖累其他國家與地區陷入如「長新冠」般的財經困境。

鮑爾在Jackson Hole的政策演說之所以讓投資人有如聽聞新變種病毒般驚慌，在於他強調讓通膨重返2％目標，是「此刻至高無上的焦點」，即使消費者與企業會因此遭受經濟痛苦也在所不惜，這形同宣告「伏克爾時刻」（Volcker Moment）將再度降臨，也是他與財長葉倫去年誤判通膨情勢後的「矯枉過正」。

如今Fed負責決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）12位成員，已有近三分之二公開挺鷹，身兼FOMC副主席的威廉斯更駁斥明年降息的可能性，可以預期在短中期內，升息與縮表齊下，Fed沒有最鷹，只有更鷹。

伏克爾是上個世紀第二次能源危機時的Fed主席（任期1979～1987），為了應付超級通膨怪獸，他在1980到1982年間主導升息10個百分點，促使美元大幅升值，雖然最終打怪成功，卻也導致美國失業率飆破10％、經濟嚴重衰退、財政與貿易雙赤字膨脹，甚而誘發拉丁美洲債務危機與該區「失落的十年」。

鑑往知來，面對美國逾40年來最嚴重的通膨挑戰（7月CPI年增率8.5％），鮑爾手段就算不如當年的伏克爾激烈，但強度只要有三分之一到二分之一，就足以讓習慣低利率環境的人們不知所措。金融市場動盪、全球資金竄逃、投資價值縮水，是最顯見的衝擊，接下來是民眾勒緊褲帶、各類需求萎縮、企業營運受挫、就業市場急凍，終致經濟衰退「硬著陸」。悲觀者如知名經濟學家羅奇即預言，除非奇蹟出現，否則美國經濟將衰退到2024年，且最糟糕的情況還沒到來。

身為全球主要市場，一旦美國經濟衰退，對其仰賴甚深的全球供應鏈勢必連同受累。至於美國大幅升息的外溢衝擊，例如新一波新興國家倒債危機，也必將捲土重來。

美國Fed耍鷹來硬，對同樣面臨高通膨威脅的歐洲央行（ECB）而言，是刺激，也是挑戰。Fed 3月啟動升息，已被嫌遲，ECB直到7月才升息兩碼，將主要利率由負0.5％拉升至0％。在俄烏戰爭推升能源價格下，歐元區8月通膨率進一步飆高至9.1％，ECB在9月決策會議被迫升息3碼的機率極高。

ECB之所以對緊縮政策瞻前顧後，關鍵在於歐元區內大小國經濟體質差異懸殊，稍有不慎，弱國極可能成為製造更大危機的破口。11年前歐豬五國（PIIGS，葡義愛希西）引發的歐債危機陰影猶在，尤其是義大利與希臘仍是令人擔心。ECB在7月升息的同時，也推出名為傳輸保護工具（TPI）的新購債計畫，目的就在防止義大利這類弱國再度引爆歐債危機，甚而裂解歐元區。

不只歐元區各國經濟、財政差距所導致的「金融碎片化」或「南北塊狀化」引發關切，一場俄烏戰爭也凸顯了歐盟各國能源結構差異對通膨的影響。依賴俄國天然氣甚深的德國，8月通膨率又回升到7.9％的紀錄高點，反觀核電大國法國8月通膨率則降至5.8％，遠低於歐元區整體的9.1％，即是鮮明的對比。在2050年淨零碳排的高遠目標下，如何務實調整能源配置、供電韌性與電力定價政策，以降低能源價格波動對通膨的拉抬作用，已是歐盟管理層不能不面對的棘手課題。

一如歐元區不得不跟上美國升息步伐，我國央行決策明顯與美國連動，受利差擴大、美元強勢影響，今年迄9月2日為止，外資累計在台股賣超1.12兆元，大盤劇烈波動已成新常態。儘管國內通膨情況因政府嚴控油水電價，尚未失控，且支撐經濟的外銷動能仍在，但在美歐中日等主要市場都出現需求趨疲之際，出口導向的台灣不可能繼續在亂世獨好，更不可能長期靠政治力扭曲能源價格機制，一旦客觀環境劇變超越政治力所能及，反作用力恐怕會更大。

面對國際政經多空齊發的大變局，單靠我國央行做「勇敢」乃至「艱難」的決定，已不足以應對。近來政府口口聲聲強調「韌性」之重要，但讓人民處於「溫水煮青蛙」狀態的政策絕非培養社會韌性的良方，以敵我劃出民主價值鏈的二分法也絕非強化政治韌性的上策，堅持非核電力結構亦絕非確保能源韌性的正解。韌性的創造過程，必然伴隨痛苦與妥協，為政者應該認真思考除錯，方不辜負危機帶給國人的考驗。