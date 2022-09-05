由陳時中部長出面簽署採購500萬劑BNT疫苗合約，遭美麗島電子報吳子嘉董事長踢爆，郭台銘採購的價格是每劑30美元，而政府採購的是每劑50美元，企圖從中賺取佣金共1億美元。吳董事長還坦蕩蕩表示歡迎政府去告他，但迄今政府不否認也不敢提告，將合約列保密封存30年。

按獲世界衛生組織認證的新冠疫苗，各國競相採購，價格是公開，聯合國國際兒童基金會網頁可查到，合約定型化，內容大致相同；但陳時中簽署的合約，卻不敢公開，竟封存30年，送給立法院的資料也敢塗掉關鍵部分，蠻幹到底。

高端疫苗的採購，更是疑點重重，僅進行第二期臨床試驗期中檢討，率先採用免疫橋接，保護力不敢明示，陳時中竟敢大膽簽下購買5百萬劑高端疫苗的合約，如今病毒已變異，科學上高端疫苗已失效，為何硬要購足國內外已無人要的高端疫苗？莫非為了暴利？合約封存，民進黨政府已披上黑色大衣，不見陽光30年。

1997年3月19日爆發口蹄疫，筆者當時為農委會督導畜牧產業的副主委，由於採取只要有豬隻感染，必須整場撲殺，急需疫苗授權省農林廳以每一劑疫苗平均價42.5元台幣，緊急採購1500萬劑，但農林廳欠缺國際採購經驗，拖至4月5日始辦理公開招標，筆者適於4月6日進行甲狀腺摘除手術，心急如焚，手術後次日，不顧醫生忠告，連續二日溜出醫院返農委會急洽阿根廷駐台代表，洽購該國生產的疫苗，表明係政府緊急採購，筆者備函擔保，請其報價及提供防疫經驗。阿政府次日即回覆特供應疫苗，並報價每劑到岸價格為0.38美元，次日再洽阿政府獲同意，將以人道援助，疫苗每劑到岸價格降為0.28美元，並允派二名專家自費來台指導。該疫苗經養豬科學研究所進行各大疫苗效力試驗，結果顯示最佳，成為控制口蹄疫最佳疫苗。

以此兩種不同疫苗的採購作比較:前者，政府官員未出面，經由高人洽購，安排佣金，由陳時中部長簽約，價格相當驚人，不能見光，故要求簽保密合約，為確保獲利者可安享豐厚油水，故要封存30年，假定貪瀆者年60歲，合約封存30年，正好年至90，可安享無虞；而後者係由主管官員直接出面，無中間商人，招標低價每劑42.5元台幣，直接洽阿根廷政府以人道援助，每劑到岸價格為0.28美元，節省巨額公費，委托中信局採購，阿根廷政府迅速供貨，並派兩名專家自費來台指導，官員清白，無人獲利，造福豬農，並挽救了台灣的養豬產業，危機處理小組二度向行政院院會提出報告，公諸於國人，兩相比較，黑白分明! (作者為前農委會主委)

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