選舉季到來，許多參選人開始養側翼，甚至平時可能就在養，已是公開的秘密，但陳時中卻別出心裁，與眾不同，這次他養的不是側翼，而是「廁」翼。

週六，陳時中陣營推出驚天地泣鬼神的免治馬桶政見大片，片中陳時中向經典韓國電影《熔爐》致敬，親身演出電影中變態校長角色，一顆頭從廁所頂端浮出來，親睹四叉貓行隱私之事（大便）的畫面。

廣告一出劣評如潮，被批為不具性別平權意識，甚至帶頭性騷擾。廣告雖緊急撤下，但傷害卻已造成。從一向政治新聞較淡的週六，PTT八卦與政黑兩版卻幾乎被免治馬桶爭議洗版，網友熱烈討論嘲笑，就可見一斑。

針對廁所，參選人能不能談創新政策？當然能！但前提是對於「上廁所」這個再常見不過的行為，其背後的心理機制要有了解。有人看過網紅或藝人，在廁所褲子脫掉，拍照或錄影上傳社群網站，或拍成戲劇的嗎？幾乎沒有，有的話多半也與校園霸凌甚至性騷擾有關。

這就說明了上廁所是一個私領域行為，不適合拿來拍出來，更不適合開玩笑，更更更不適合拍出偷窺畫面！有多少女性遇過或者擔心上廁所時被偷窺，甚至偷拍？即使是同性，大多數人也不樂見被這樣對待，既然如此還選擇拍出來，自以為幽默風趣，實際上得到的卻是「自取其辱」的效果。

陳時中團隊近日搞出的爭議，又何止這一件？陳時中擔任指揮官兩年多，早已因3+11、疫苗採購、疑似護航高端、缺快篩等事件，爭議不少。但其「廁」翼卻製造出不少新爭議，比方說去gaybar疑似被舔耳、製作粉紅西裝立牌出席婦女活動、唱客家歌曲同時說自己外婆是客家人等等，哪個在網路上得到的是佳評？除了gaybar臉書貼文得到同志這個本來就普遍支持陳時中的群體大量按讚之外，扣分的遠比加分的多。

選舉當然是一門包裝的技術，但任何的包裝都不該只考慮創意，背後還要有策略。要考慮參選人本身的特質、過往的履歷，以及所屬政黨的特性。親民搞笑秀基本上只適用於具有「執政黨仇恨值高，支持度低」、「參選人非執政黨出身」、「參選人是素人，未曾掌大權」等特質的參選人，比方2014的柯文哲與2018的韓國瑜，都完美符合這個特質。

2022的陳時中卻與柯文哲韓國瑜完全不同，過去兩年多他的曝光率比蔡總統還高，這場選舉基本上近似於他的「連任選舉」了，是對過去政績的檢驗，甚至是信任投票的高度。

陳時中的「廁」翼不思包裝他的政績，解釋他施政的爭議，卻把他當成素人搞，試圖包裝可愛形象。然而企劃內容卻是作一些看上去像是「他被gay性騷擾」或是「他性騷擾一個正在上廁所的gay」的行為，低級多於可愛，怎可能獲得好評？

近來無論哪一家民調，都顯示陳時中的仇恨值至少38.7%。上一次民進黨奪得台北市長之位，是1994年的阿扁，靠藍營分裂當選，但當年阿扁是年輕活力改革揭弊的形象，其仇恨值要比2022的陳時中小多了。陳時中如果不正面面對他指揮官兩年多各項施政爭議，解除台北市民疑慮，寄望靠反民進黨勢力分裂而當選，這就未免太藐視台北人的智商了。

陳時中真正需要的是誠實，是勇敢面對解釋施政爭議。不三不四的「廁」翼，只是讓陳時中成為政治笑話罷了。（作者為網路媒體工作者）

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