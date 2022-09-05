日本防衛省統合幕僚監部9月4日公布，參與俄羅斯「東方-2022」軍演中共海軍編隊，9月3日由日本海經日本北海道以西海域，4日先後經過宗谷海峽後，欲往西太平洋航行；另2日俄羅斯作戰艦與飛彈觀察支援艦各一艘由日本海經宗谷海峽進入鄂霍次克海。日本首相岸田文雄2日在官邸與美軍陸戰隊司令柏格舉行會談，對日本與台灣區域安全，以及中俄海軍在日本海進行聯演，引發高度關注。

日本防衛省統合幕僚監部9月4日公布，參與俄羅斯「東方-2022」軍演中（北部戰區海軍駐山東青島055型萬噸級驅逐艦南昌號/101、054A型護衛艦鹽城號/546，滿載量4千噸、903A型綜合補給艦東平湖/902，滿載量2萬3千噸）、俄（20380型巡邏艦333、335、339等均為滿載量2200噸）海軍編隊，9月3日由日本海經日本北海道以西海域，4日先後經過宗谷海峽後，欲往西太平洋航行；另2日俄羅斯作戰艦（20380型巡邏艦337）與飛彈觀察支援艦（331，滿載量約2萬4千噸）各一艘由日本海經宗谷海峽進入鄂霍次克海。2至3日中俄海軍作戰艦船在日本海進行實彈射擊與反潛攻船防空等科目演練。

首先，依據相關媒體報導，「東方-2022」8月31日上午在俄羅斯烏蘇里斯克市謝爾蓋耶夫斯基訓練場開幕。參與國家計有中共、印度、白俄羅斯、塔吉克、蒙古國、阿爾及利亞等。此次演習目的在於加強參演國家間協同作戰能力，演習階段依序為兵力集結部署、聯合戰役籌劃、聯合戰役實施、組織兵力回撤。演習從9月1日至7日結束。

中共參演部隊由北部戰區抽調所屬陸、海、空軍、戰略支援等部隊組成，兵力約2000餘人，各型車輛（裝備）300餘台，固定翼飛機和直升機21架，艦船3艘（編號101、546、902）。依據中共國防部所示參演兵力採取鐵路與空中等運輸、海上編隊航行方式，實施跨境投送任務。前述，中共海軍編隊3艘艦船8月30日才抵達俄羅斯太平洋艦隊報到。

其次，回顧俄羅斯太平洋艦隊上述作戰艦兵力（333、335、337、339）與飛彈觀察支援艦（331）等，曾於6月中旬至7月初，由日本海經宗谷海峽往西太平洋南下遶行日本東部海岸至宮古海峽經東海北上，過對馬海峽進入日本海返回俄羅斯太平洋艦隊。

前者俄羅斯海軍編隊繞行日本期間，中共北部戰區海軍所屬萬噸級055型飛彈驅逐艦拉薩號/102、052D型飛彈驅逐艦成都號/120、903A型綜合補給艦東平湖號/902，以及情報偵測船794號，6月上旬亦由黃海經對馬海峽往日本海北上。中旬前者794號情報偵測船與902號遠洋綜合補給艦經津輕海峽進入西太平洋；另作戰艦群拉薩號/102、成都號/120，中旬續由日本海北行，經宗谷海峽進入北西太平洋。作戰艦2艘（102、120）與遠洋補給艦1艘（902）等3艘，20日前後齊先後經日本東京以東海域、小笠原群島，月底經宮古海峽往黃海將返回駐地山東青島；794情報偵測船7月初由西太平洋經宮古海峽往東海。

對此，從9月2至4日中俄海軍主力作戰艦船編隊由日本海經宗谷海峽向東航行、6月中旬至7月初中俄海軍編隊經宗谷海峽由日本北海道東部南行，經宮古海峽陸續返回中共北部戰區海軍基地與俄羅斯太平洋艦隊、「中華民國」中央氣象台預測「軒嵐諾」颱風的走勢（如附圖），6日將抵近日本海、「東方-2022」軍演將於7日結束等，推斷中俄海軍主力編隊，由日本海經宗谷海峽往西太平洋，除進行編隊航行訓練，以及「中俄海軍對日本繞島行動將成為未來新常態」外，航行日本東部海域將可規避颱風。並循往例沿日本東部海域經宮古海峽返回中、俄海軍基地。「東方-2022」軍演也可能因此受到颱風影響，提前結束，各國就地進行防颱部署。

最後，依照中、俄海軍聯合系列演習主辦國輪替方式，一年中方、一年俄方；中方主辦時，則北海艦隊、東海艦隊、南海艦隊依序輪流協辦。演習地依據中方協辦北、東、南海艦隊所屬轄區海域，黃海、東海、南海等。俄方原則上演習海域是在彼得大帝灣和日本海海空域；2015年、2017年均分在地中海與日本海、波羅的海與日本海至鄂霍次克海南部海域。

從俄方於2013、2015、2017、2021年舉辦三次中俄海上聯合演習；中方2012年北海艦隊在山東青島舉辦「中俄海上聯合2012」、2014年東海艦隊在長江口至東海舉辦「中俄海上聯合2014」、2016年南海艦隊在南海舉辦「中俄海上聯合2016」、2019年北海艦隊在青島舉辦「中俄海上聯合2019」等，推斷中共北部戰區海軍參與俄羅斯「東方-2022」聯合軍演後，共軍東部戰區、海軍將籌辦「中俄海上聯合2022」，演習區域將在東海、甚至台灣以東之西太平洋海空域，提醒我方相關單位須提前警戒。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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