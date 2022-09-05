軍事作戰是專業且機密的，是國防部的職責。任何人鼓吹台灣防衛作戰的構想都是犯了戰略上最根本且嚴重的錯誤！不是缺乏基本素養，就是別有用心！因為台灣只要發生戰爭，無論勝負都是一片焦土。烏克蘭活生生的例子就在眼前。

剛退休的參謀總長就毫不顧忌地在媒體上大肆鼓吹他個人的防衛作戰構想，更離譜的還高調地聲稱蔡總統支持他的構想。罔顧基本的道德與修養！

李喜明也是美國極力推薦的國軍高階將領之一，他自己更不斷的強調他主張的ODC（整體防衛構想）是美國認同的。他的防衛構想就是所謂的「不對稱作戰」：成立全民皆兵的國防志願隊，打城鎮戰，打巷戰，打游擊戰，每個警察局放刺針飛彈。本質上就是將台海戰爭「越戰化」！

這當然是美國希望的。推動台灣像當年的越南，當前的烏克蘭，不計代價地拖垮比他強大的敵人。削弱中國和俄國是美國追求的國家利益，至於台灣是否成為焦土，那不是美國的考量因素。

前有李喜明大力宣揚所謂的「不對稱作戰」，接著有前聯電董事長曹興誠要組建300萬人的「黑熊勇士」及30萬「台灣民間神射手」。這是台灣版的「亞速營」？他們之間有何關聯不得而知，但隱約一個巨大的黑手正將台灣推向永劫不復的深淵，令人不禁憂心忡忡，毛骨悚然！

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