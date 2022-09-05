上周最重大的財經事件是俄羅斯切斷北溪一號天然氣供應，原本就困於天然氣供應的歐洲更是捉襟見肘，外媒以歐洲能源市場的「雷曼時刻」形容此事件，德國已宣布高達650億歐元的能源救助方案，英國政府部門則傳出「準備複寫紙」以因應冬天可能的停電。

能源短缺、價格高漲，讓歐洲註定難逃高通膨之災，今年通膨預估都在10%上下，其中英國的通膨已飆破10%，預測年底14%。而大西洋對面的美國情況相同，通膨仍在8%以上，尚未看到明顯下降走緩的趨勢。

台灣這波通膨是以輸入型通膨為主，如果全球能源、原油、大宗物資、食物類等價格都走高，歐美等主要經濟體通膨惡化，台灣通膨一定會持續往上走。事實上，從年初至今，通膨預測值已調升到2.9%，但從趨勢來看，最後一定會高於3%，因為包括俄烏戰爭、疫情、供應鏈等導致通膨的因素都未改善。

更雪上加霜的是台幣貶值加重輸入型通膨的力道。台幣與美元是標準的「蹺蹺板」，美元走強台幣必然貶值，而日前的全球央行年會中，美國聯準會主席鮑爾的鷹派言論明確，未來必然繼續升息，美元也會持續走強。事實上，台幣今年上半年就貶值超過2元、幅度近7%，下半年仍續貶見到3字頭，未來再無走強的機會了。

某個角度而言，歐美的高通膨有部分是「自找」的，美國其實要藉著制裁俄羅斯去除一個地緣政治的對手，甚至因此不惜鼓動戰爭，俄烏戰爭因而短期難善了，通膨會持續。台灣雖然表面上通膨不高，只有3%左右，但庶民感受最強的食物類上漲超過7%，生活深受影響，官員該「苦民所苦」吧！