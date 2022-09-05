國軍對騷擾金門的大陸無人機開了第一槍，台灣社會平淡視之，大陸民間也當成笑談，國際社會卻嗅到濃濃的硝煙味。隨之而來的，將是西方社會對台灣強化國防，抵抗大陸軍事壓力更強烈的支持訊號。這對兩岸關係不會是好兆頭，一旦北京預判「外力介入」更甚過往，以軍事力量決定台海終局的可能性愈大。

政治認同取決三因素

歷屆中共領導人都曾向台灣喊話「中國人不打中國人」，習近平《告台灣同胞書》40周年會議上也重申了這句話。不過，民進黨兩度執政、台獨逐漸成為具有影響力的政治主張，大陸很早就有這樣的邏輯：如果不承認自己是中國人，那麼就不存在「不打」的問題，因而衍生出不排除以武力打擊台獨的武統選項。反之，如果承認自己是中國人，兩岸關係變成「一家人自己的事情」，有事好商量，這也是馬政府8年兩岸和平發展的本質邏輯。近年大陸漸漸流行一個觀點，認為絕大多數台灣人不承認自己是中國人，和平統一無望，大陸沒必要對「不承認自己是中國人」的台灣人客氣。

台灣人究竟認不認同自己是中國人？其實是偽命題！就像大陸政協主席汪洋在今年海峽論壇上說的，「大家都說中國話、寫中國字、吃中國菜、過中國節」，台灣人怎麼不是中國人？蔡英文總統20年前接受質詢時，就有過「我是中國人，因為我唸中國書長大」的表態，最近赴澎湖勞軍的臉書發文中，不經意提到「海軍在第一線築起海上長城」的表述，「長城」二字令人莞爾。更何況，民進黨政治人物最熱衷的拜神明、跑宮廟，無一例外來自中華文化下的閩南或客家文化譜系。

沒有人可以從心靈深處抹殺台灣的「中國人」印記，甚至包括原住民在內，同樣接受中式教育，深受中華文化薰陶，思想體系沒有太大不同。換言之，認同中華文化，或者在文化上認為自己是中國人，是台灣人的普遍共識。但近30年來，台灣與中國逐漸由一體走向對立乃至對抗，尤其在誘導式民調提問下，認為自己是中國人或台灣人，成為二選一的排他性表述，並要求表態，由此「台灣人」和「中國人」被操作成互斥的標籤。

群眾路線與民眾溝通

兩岸長期分治，絕大部分台灣人認同自由民主體制，不願接受中華人民共和國公民身分，中華民國雖喪失中國代表權，早已成為國際社會無根之樹，但事實存在的政府，仍然獲得許多國家的部分接受。既然台灣從未接受中華人民共和國政府的治理，護照在世界各地通行無阻，台灣人自然不接受大陸那個中國，但這並不影響中國文化、價值、習俗以及生活方式對台灣社會的支配地位，也不影響兩岸人民之間的共同感。至於「中國文化只是台灣文化的一部分」說法，是政治操作的概念，無須當真，畢竟台灣中南部文化與福建文化相通程度，遠超過福建和四川或東北文化的相通。

中共新版《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書仍能看出，北京希望統一後台灣人能夠更加堅定認同「中國人」。可以理解，這裡的「中國人」既是文化認同，也是政治認同。如何讓台灣社會接受政治上的中國認同，會是一個漫長而艱困的過程，主要取決於三個因素：第一，去除「中國」的負面認知，並建立統一對人民有利無害的認知。第二，中國成為全世界尊重、嚮往的大國，台灣人就會發自內心以中國為傲；第三，不抑制或消滅台灣鄉土認同及與西方文明融合的台灣版中華文化，而成為中華文化譜系下更多元、豐富的元素。

「中國人不打中國人」是兩岸避戰謀和的唯一解碼。習近平思考兩岸關係的高明之處，在於「統」之上提出「融」，在「政權整合」之上提出「心靈契合」，本質是把中共「群眾路線」的思維投射在對台工作上。大陸推動兩岸融合、和平統一，要走「群眾路線」，讓台灣人民發自內心認同和支持，就從涉台智庫想方設法喚醒台灣人的「中國心」開始吧。