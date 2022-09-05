距離11月26日九合一選舉僅剩不到3個月，本屆選舉既是蔡英文總統任內第二次的期中考，也被認為是2024年總統大選的前哨戰，而且是關鍵性的搶灘戰。目前從民調聲勢上來看，似乎認為國民黨應可保持審慎的樂觀，能獲得比上屆九合一選舉尤佳的戰果；而從時序上來推演，年底地方大選結束到後年初總統、國會大選不過14個月，因此在九合一選戰後約半年甚至更早點，有志問鼎大位的各路群雄即需表態、明確部署。

換言之，台灣從現在開始就已逐漸加壓增溫，進入政權輪替想像的暴風圈，但事實發展真會理當如此嗎？恐怕還存在不少變數。

有人認為，2018年末的九合一大選所掀起的「韓國瑜旋風」，隨後並未能一鼓作氣，反而在總統大選遭到頓挫，還讓蔡英文敗部大復活、重締歷史新高峰，顯然已打破政黨輪替的常規；但若拉高層次來看，這其實並未真正抓住歷史變化的脈動。

從1996年實施總統直選以來，至今一共選出四位總統、經歷三次政黨輪替，除了李登輝之外，陳水扁、馬英九、蔡英文連續這3位總統，都是做滿兩任8年，且毫無例外地，總統雖皆能勝選連任，但政黨並不能連莊，8年一到就換黨執政。

其中蔡英文在第1任期時，一度因諸般政策與用人失當，導致民調重挫，因此在2018年的九合一大選慘敗，甚至在續任選舉前遭到獨派嚴重挑戰要換帥，差點成為史上唯一未能連任的總統。因此真正可能成為檢驗重點的並不在第1次的地方大選，而是在連任後、卸任前的第2次期中考，亦即這次的九合一選舉才是民進黨可能盛極而衰的歷史拐點。

歷史就是這般微妙而殘酷，從扁馬蔡3位總統的興衰歷程來看，都是他們個人超越其政黨，創造了輝煌的巔峰，然後又在他們手上毀掉了政黨的榮光與生機。扁馬二人已因不同因素，各自證明其歷史的鐵律，蔡英文比陳水扁更肆無忌憚、心機手段更狠辣，是否也會報應不爽，在其獨攬大權、箝制民主自由、統治集團厚植壟斷資源之下，似乎已經難以撼動，但各種民心躁鬱、病灶跡象，其實正在隱隱浮現，隨時會火山爆發。

如果民進黨在九合一選舉果然遭到重挫，蔡英文勢必陷入跛腳困境，閣揆也必然更換，在剩下的1年多任期內，她會如何防跛、反撲求勝，外在形勢與國際兩岸變局屆時將如何激盪影響，確實也難以斷言。而在人的因素大於黨的號召之下，總統大選除了柯文哲之外，國民黨在年底選舉如果選得好，恐怕又要陷入群雄較勁、自相損耗的老戲碼，而民進黨當然也有賴清德如何整合出線的問題要解決。歷史又要再度嘲笑現實的重演？還是能突破慣性創造契機？

回看2018與2020的兩次大選，國民黨像坐了一次雲霄飛車，從天堂跌入幽谷，如今當政權輪替的號角又吹起，民怨與美夢一起浮現，魔咒還是魔咒，可能先贏後輸，也可能締造新局。