從6年多前蔡總統上任不願意承認九二共識以來，兩岸關係就急轉直下，從對岸「已讀不回」，到丟掉8個邦交國，再到最近大陸在台灣附近舉行大規模軍演，兩岸關係呈現螺旋性的持續惡化，大概只差沒有兵戎相見了。國外媒體已多次指出，現在台海是全球最危險的地區之一。當兩岸關係惡化時，許多在大陸經商、工作、求學與生活的台灣人民就等於身在夾縫之中，處境十分尷尬。一邊是出身的娘家，一邊是現在生活所處的夫家，他們當然希望兩岸能夠和平相處，讓他們得以在兩邊順利的工作與生活。

不幸的是，3年前爆發的新冠疫情更加深了兩岸關係的隔閡與摩擦。雖然新冠疫情是在中國大陸爆發，但在大陸很快受到控制，反而在美歐等地全面性傳染開來。尤其歐美國家採取與病毒共存政策之後，疫情更是全然不受控制；相反地，中國大陸現在可能是全球唯一仍採取全面清零政策的國家，因此現在疫情相對於其他國家和地區要輕很多。然而，政府對於大陸地區和人員往來的管制，不但沒有減少，反而更為嚴格，讓人不得不懷疑是不是政治考量優先於疫情的考量。比方說，政府一開始堅持使用「武漢肺炎」的說法；疫情指揮中心說，「小明已經做了決定，就必須承擔政治後果。」卻完全忽視小明只是一個未成年的小孩，無法對自己的出身做任何決定。

對於近百萬在大陸生活的台灣人民而言，近年來，政府在兩岸政策上的嚴格管控，讓他們在兩岸之間的往來非常不便，而且許多應有的權益也遭到明顯的剝削。比方說，在疫情前，兩岸直航非常方便，大陸方面最多曾有超過60個以上的直航航點。但受到疫情影響，現在大陸只剩下4個航點可以飛往台灣，包括北京、上海、成都與廈門。我們不知道當時這4個航點是如何決定的，事實上並不符合實際需求，例如珠三角有超過30萬的台胞，但竟然沒有任何一個航點可以飛回台灣。他們如果要回台，必須先去廈門或上海再轉回台灣，非常不方便。如果要經由港澳，又必須經過多一次的隔離，更是不便。其中曾有一些人想要趕回台灣見親人最後一面而不可及，造成終生的遺憾。

另外，原本人員往來熱絡的小三通，現在也因疫情而中斷。其實現在台灣的疫情遠比大陸嚴重，台灣方面應該不需要擔心大陸疫情，反而是陸方要擔心台灣的情況才是。在這種情況下，政府應考量金廈人員往來的需求而再度開放小三通才對。

前不久，陸方曾經表示對於擴大兩岸航點與開放小三通，他們是樂觀其成的，因此我們建議政府應該認真考慮增加航點與開放小三通，相信這對於台灣民眾往來兩岸會有實質的助益。

另外，因為疫情，有許多在大陸生活的台灣民眾已經超過兩年沒有回台，因此被除籍。其實在今年7月底前沒有回台恢復國籍的台灣民眾，已經無法在年底的九合一大選中投票，所以政府也不必擔心開放航點與小三通之後，會有更多台灣民眾回台投票，因為這些有資格投票的人只是少數而已。而對絕大多數在大陸生活的民眾而言，他們更需要的可能還是方便而沒有限制的往來兩岸，包括回家過年等等。

照顧國民的生活與基本需求，應該是每個政府的最基本責任，而居住與遷徙的自由是憲法賦予每個國民的權利。現在雖然兩岸關係不佳，但是在大陸工作與生活的民眾仍然是台灣的國民，政府當然有義務照顧他們，讓他們能有一條安心回家的路。（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）