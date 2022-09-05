民進黨台北市長候選人陳時中深陷免治馬桶政策的「偷窺風暴」，儘管表達歉意並火速修正影片，但從陳時中和民進黨的回應來看，都不認為自己有錯，民進黨甚至以「政治鬥爭」反駁外界的批評，顯然未意識到問題的嚴重性。

上次九合一地方選舉，民進黨敗得一塌糊塗，連長期執政的高雄市都不保，輸給半路殺出的韓國瑜，卻在1年多的時間內浴火重生，2020年蔡英文靠著「抗中」與「年輕族群」兩張王牌殺出重圍，拿下史上最高的817萬張選票。

總統選戰的獲勝，讓民進黨此後的大小戰役都不敢丟下這兩張王牌，今年8月初政府不甩對岸威嚇，堅持邀請美國眾議院議長裴洛西訪台，還輪番邀美日議員、卸任官員及我友邦元首和官員先後來台，就是要塑造執政黨不畏戰的形象。

過去為避免公投案過關，民進黨透過修法，讓公投與大選脫鉤，此次為搶攻年輕族群選票，大力宣揚「18歲公民權」修憲案，要綁11月26日九合一選舉力拚過關；之前每逢選舉，就會開一次的社會住宅政見支票，這次也不例外，看準的正是剛出社會不久，經濟上較弱勢的年輕族群。

為迎合年輕人口味，此次讓陳時中深陷「偷窺風暴」的免治馬桶座競選影片，不僅和知名網紅合作，還試圖以無厘頭和詼諧的方式來呈現。只是沒想到，影片中陳時中偷窺四叉貓如廁的畫面，類似南韓電影「熔爐」的窺視橋段，讓許多民眾看了非常不舒服，也引來性騷擾爭議。

儘管陳時中澄清「沒有任何騷擾的意思在，有這種感覺，我們表達歉意」，但這類影片一旦被玩笑對待，就可能被年輕人拿來模仿。更何況被知名政治人物拿來當作宣傳，未來很可能被偷窺狂以仿效當作偷窺的藉口，成為過去被騷擾者以及未來女性如廁時的陰影。

從陳時中回應媒體的語氣來看，顯然並不認為自己有錯，民進黨甚至透過發言人批評這是國民黨的「政治鬥爭」，讓重要的公共衛生、公共廁所等政策的討論流於政治口水。

儘管民調顯示，陳時中提出的公廁全面安裝免治馬桶座，多數人不敢使用，日本方面的研究也認為不符合衛生要求，但大家真正在意的並非公廁政策的好壞，而是廣告呈現的方式，只一味討好年輕人，卻忽略了最基本的道德意識。

這從民進黨之前處理前桃園市長參選人林智堅「論文門」事件可見一斑，面對抄襲指控，民進黨不惜以政治力對抗台大，只想把它打成「政治鬥爭」贏得選戰，卻不去思考對學術界以及年輕學子造成的不良影響。

打贏選戰固然重要，但如何「有所為，有所不為」更重要，身為執政黨，不只要鞏固國家安全的防火牆，更該為這個國家留下道德的火種。