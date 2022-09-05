在大陸民用無人機連日侵擾我外島守軍後，廈門市公安局3日突然宣布，為了讓「中國國際投資貿易洽談會」順利舉行，已發出包含無人機等民用小型航空器管理的禁航令，為期10日。此項消息發布的時機敏感，外界多認為陸方有緩和兩岸關係的用意。但無論如何，此舉應可為近期的兩岸無人機風波暫時畫下句點，但平靜能維持多久仍有待兩岸政府的善意而定。

自大陸民用無人機飛到小金門守軍上空滯留、甚至拍照的消息傳出後，台灣社會議論不斷，有要求蔡政府強硬反擊，有希望第一線國軍能主動回擊，也有呼籲謹慎因應的溫和聲浪，但政府慢了好幾拍的反應直讓國人氣憤不已。如果國安團隊連個無人機都不知要如何因應，真不知他們還有什麼能力可對抗更緊急的軍事威脅。

蔡總統一方面說國軍會克制不受挑釁，另一方面又說必須「適時採強力措施反制中共無人機」，連侵擾外島的大陸無人機是否為軍方或民間操控都搞不清楚，就想命令國軍開槍，根本違反交戰守則。試想，倘若子彈未擊中無人機，反而造成大陸人民傷亡，屆時要如何善後？

共軍早已針對台海情勢發展出有別於一般軍事行動的灰色地帶衝突準備，國軍亦多次對諸多狀況演練反制。台灣既然是無人機的製造大國，國軍亦有足以反制無人機的干擾槍，為何要等到國人聲聲催促，才派發裝備給外島守備隊？蔡總統自豪成立資通電軍，卻連無人機侵擾都束手無策，只剩諸如「竄訪」等拾人牙慧的政治口水，怎能抱怨國人都不支持國防戰備？

軍方9月1日證實，首度擊落1架侵擾台灣外島金門的無人機。2日有報導指出，烈嶼守軍拾獲可能是無人機投擲的大陸垃圾袋，內有榨菜、滷蛋、原子筆等，讓人聯想到「原子榨蛋」，輿論普遍認為挑釁意味濃厚。加上日前社群網站也廣傳疑似台灣無人機拍下解放軍福建角嶼營區的影片，如果再這樣你來我往下去，兩岸無人機衝突可能再升高，因此此時廈門發布的無人機禁令應可讓無人機事件降溫。

蔡總統日前指出，因為中國發動戰爭的第一步是認知作戰；第二步則是灰色地帶的侵擾，像中國無人機飛到金門，就是其中一種手法。民進黨顯然有意藉無人機風波炒作選情，但所謂的「戰爭邊緣」效應已逐漸遞減，越來越多國人希望兩岸能回歸溝通對話及恢復正常往來。台灣既然無力與中國大陸進行軍備競賽，就該設法互釋善意、降低敵意而避免誤判，戰火往往從不起眼的小事點燃，陸方既然已釋出善意，蔡政府也應該適時降溫，避免兩岸的衝突擴大。（作者為國家政策研究基金會副研究員）