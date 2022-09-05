今年選舉，蔡英文越是表態力挺，就表示那位候選人越岌岌可危。林智堅已在「被力挺」後無奈退選，現在蔡英文又在「偷窺門」後拉抬陳時中「每一項政見都對症下藥」，可見陳時中也已經是死馬當活馬醫了。

2018年台北市長選情出現「三腳督」，民進黨的姚文智慘被邊緣化，得票率只有17.29%，陳時中其實是肩負著民進黨在台北市的「中興」大任；贏不贏一回事，至少輸得不能難看。原本民進黨以為有「防疫光環」的陳時中，至少在台北市能夠「坐二望一」，但目前來看，陳時中反而背負了三個原罪。

第一個是前瞻計畫時，政務委員張景森說「大台北穿著錦衣跟窮人搶錢」，傷了台北市民的心；第二個是去年疫情，衛福部次長說「萬華是破口」，汙名化所有萬華人；第三個就是現在民進黨刁難大巨蛋，不讓其在柯文哲任內開幕。

柯文哲已對大巨蛋改變立場，蔣萬安也聲援北市府被中央刁難，演變成蔣萬安與柯文哲聯手對抗中央打壓，也就表示國民黨與民眾黨是有部分共同目標的競爭關係。

根據TVBS民調，陳時中已經落居老三，爆發「偷窺門」後更是每況愈下。行銷需要「哏」，「哏」來自顛覆與反差，但顛覆、反差不能牴觸最基本的道德感受。陳時中團隊以為「惡趣味」就能吸引青年選票，真的是把年輕人想簡單了，也證明陳時中沒有管理能力，沒有核心價值。

為了搶救陳時中，不但蔡英文親自跳下來，綠媒也發表陳時中民調第一、領先蔣萬安7%，這只有鞏固姚文智基本盤的作用。既然現在陳時中已經落居老三，蔣萬安與黃珊珊就無從操作棄保，而必須「直球對決」。

黃珊珊嗆藍營「找得到投蔣萬安的理由嗎？」這是個好問題，蔣萬安也應該要證明自己除了長得帥、家世好、做事認真，還具備首都市長的格局。在野黨籍的首都市長將是制衡執政者的最大象徵，不是市政做得好就夠了。

但同樣地，黃珊珊當得起台北市長嗎？民眾黨是最能夠制衡民進黨的政黨嗎？這也是柯文哲與黃珊珊應該要證明的。柯文哲說，取消敬老金跟大巨蛋，是他覺得做不好的地方，「做不好」是客氣了，這其實是民眾黨最反覆的兩項政策。

大巨蛋是柯文哲第一任被林洲民綁架，先按下不表；現在民眾黨的新竹市長候選人高虹安已正式表態，要延續新竹市「老人每年3萬8千元」的敬老津貼，是台北市「每年1千2百元」的31.6倍；柯文哲如果不對敬老金認錯，高虹安還怎麼選？但這樣的認錯，到底什麼是民眾黨，什麼是民眾黨的理念，也就有些模糊了。

台灣人已經厭惓了政治惡鬥，若良性競爭可以從台北市開始，從蔣萬安與黃珊珊開始，也不能不說是一件好事。希望兩大在野黨可以互相檢驗求進步，這才是台灣民主之福。（作者為國民黨文傳會副主委）