古希臘詩人阿基洛古寫過一句詩：「狐狸知道許多小事，刺蝟只知道一件大事。」這句話深有寓意，兩千四百年後引發牛津大學教授以撒亞．柏林的靈感，並據以出版《刺蝟與狐狸》這本書。書裡解釋道：刺蝟型的人看待一切事物，都會連結到同一個中心思想；也因為如此，他們所言所行都有重大意義。相反的，狐狸知道很多小事，所以會同時追求很多目標，但這些目標常常毫無關聯，甚至彼此矛盾。

再拿我們熟知的動物世界來做比喻：狐狸行動機靈、思慮狡猾，遇到危機時習慣考量各種因素，總希望找一個最好、最安全的防衛方法。刺蝟行動緩慢、思想單純，遇到危機時只會，也只堅持唯一的一招，那就是直覺地將身子縮成一團，然後張開背上的棘刺。

《刺蝟與狐狸》出版後在文壇掀起話題，相關書籍紛紛出版，也引出「狐狸多知，而刺蝟有一大知」這句諺語，課堂上出現許多討論，諸如：你們覺得某某歷史人物是狐狸或刺蝟？應付某某重大事件，我們是當狐狸或刺蝟比較好？

拿「狐狸與刺蝟」來形容台灣的防衛思維，再恰當不過。因為現今有兩股主流，一個是國安團隊支持的「重層嚇阻」；另一是前參謀總長李喜明的大作《台灣的勝算》所建議的「整體防衛構想」。

為了重層嚇阻，台灣必須尋求一切傳統戰力，建立各種嚇阻與打擊能力，好比潛艦、神盾艦、高性能戰機、地表最強戰車、遠程攻陸飛彈等等，這是典型的「狐狸多知」，想要做得方方面面，所以同時追求許多目標。

整體防衛構想沒有太多想法，基於這是一場「敵人必來，而且距離越來越近」的防衛戰，所以把防衛重點擺在中、短程之內。這是典型的不要考慮太多，「刺蝟有一大知」的防衛招式。

單看兩個構想，難以評斷誰對誰錯。但假如考量有限、不可能大幅增加的國防預算，答案就呼之欲出。

如果台灣的國防預算無上限，國人應全力支持重層嚇阻。畢竟嚇阻力量是點點滴滴的累積，想要「一舉而竟其功」，有其難度。可是，台灣每年有多少國防預算？在總預算不可能大幅增加的前提下，國人必須認清：每增加一分遠距重層嚇阻，就減少一分近岸防衛力量。

現實是殘酷的，如果翅膀不夠硬，就安分地在地上跑，不要妄想振翅高飛。魚與熊掌不可兼得，國防戰略必須有所取捨。台灣是應該追逐狐狸多知，或刺蝟有一大知，撇開軍種本位主義、軍火商的龐大利益，答案還不明顯嗎？（作者為海軍前艦長）

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