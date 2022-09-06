新冠肺炎BA.5變異株來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心採購莫德納次世代疫苗，竟然是舊疫苗，也就是BA.1雙價疫苗，而不是美國採用的最新BA.5雙價疫苗。

指揮中心指揮官王必勝學會了原主子陳時中講幹話，說現在疫情已升溫，呼籲民眾「現在即將面臨一場大雨，我們要用準備好的雨傘去擋，而不是期待新型雨傘。」

奇了怪了！為什麼美國政府可以給民眾買最新型的雨傘，而我們台灣老百姓卻非得撐著舊傘，忍受淒風苦雨之苦？原主子現在高升了、概念也跟著高升了，要為台北市民更新衛生問題，要將全市公廁改為免治馬桶，難道王必勝眼睛看不到、也跟不上原主子的腳步而故意唱反調？

想起日據時代，日本人在台灣搞水利、種植稻米、甘蔗，把最好的收成都送到日本孝敬天皇，台灣老百姓只能揀食剩下的次級品。什麼好東西都是日本人優先，台灣人永遠只能當皇民；現在台灣人當家做主了，為什麼還是做不了主，想打最好、最先進的疫苗都不可得，政府還要我們撐舊雨傘、打舊疫苗？

台灣人當順民當習慣了，什麼時候才能真正抬起頭來？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※