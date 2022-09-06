微信平台的「影音號」裡面有各式各樣的影音短片充斥，包括：街頭演唱的，好笑的，做善事的，五花八門。最會讓我看得熱淚盈眶的有幾種：一個是親人久別重逢，一個就是軍人入伍、退伍時，與親人告別、相見的那種驕傲、傷感的鏡頭。

如今的中國軍力已經從過去的落伍、貧困，躍升為裝備先進、軍服合身神氣、武器裝備先進；軍人的社會地位，也從過去「好男不當兵」的卑微，轉變成青年男女爭相入伍從軍、保家衛國。更可貴的一般民眾也對軍人自動自發地表示尊敬，無論乘車、坐飛機，都會主動讓軍人優先。尤其前一陣子裴洛西竄台之後，解放軍大批開往東海岸，準備對台海四周進行演習時，民眾夾道歡呼，高喊要求解放軍給台獨政府一個嚴厲的警告。

一個國家的軍力是否強盛，最容易從軍人的社會地位高低反映出來。經常在美國媒體上看到一般民眾對保家衛國的軍人，流露出由衷的感激與敬佩，總讓我們這些經常看到軍人被政客羞辱詆毀的台灣人，感到無比的感動與羨慕。

我至今還記得幾則小故事。一則是幾個從伊拉克回國的士兵，帶著行李搭乘民航機返回家鄉，機長特別廣播，謝謝這些戰士的犧牲，全機乘客報以熱烈的掌聲；另一則是幾個穿軍服的軍人到餐廳吃飯，吃完了，才發現他們的帳單已經被鄰桌的顧客付清了。最令人感動的是有部真實故事改編的電影：一個軍官護送一位戰死在伊拉克的士兵遺體棺木回他的家鄉，沿路所有的汽車都停下來，讓出路來讓承載棺木的靈車可以緩慢前進，毫無阻礙，當所有車輛的乘客都站出車來，低頭或撫胸表達哀悼之意的鏡頭，總會讓人看了熱烈盈眶。

看到中國大陸的社會與民眾，如此的尊敬並支持他們的子弟兵從軍報國；也看到美國社會與民眾，對他們的軍人是如此由衷的尊敬與愛戴，就知道這兩大國的軍力能夠如此強大，並不是沒有原因的。

回頭看看台灣的軍人，年輕人不願當兵、不願出操；國防部被民進黨人一再羞辱糟蹋；退伍軍人的年金一再被綠營政客剋扣，還罵他們是米蟲；一遇到天災，軍人就會被地方政府當免費義工，負責掃街清除垃圾；農民割稻人手不足，現役軍人又得戴起斗笠，拿鐮刀幫忙割稻。所以才會有「有事軍人幹，沒事幹軍人」之譏。

如今前線武裝軍人被對岸民間的無人機一覽無遺，卻不敢隨便對無人機開槍，只敢對無人機丟石頭。前線軍人變得如此畏縮孬種，這究竟是誰的錯？堂堂軍人被網路酸民不斷恥笑、國防部將官被綠營政客在立法院喊立正稍息，請問，這樣的軍人還會為自己的職業感到光榮嗎？還會有年輕人會願意踴躍從軍、報國殺敵嗎？

如今各軍校、士官學校招募人數不足，政府為了討好18歲青年，絕口不提要延長義務役。如今還有某個富人跳出來沽名釣譽，號稱要「撒錢成兵」，成為天大的笑話。如果這個政府不能認真努力地提升軍人的地位，給予軍人更好的待遇與退休保障，並帶頭對軍人表達由衷的尊重與感激，請問還有誰會相信我們的軍人都有意願「抗中保台」，而且甘心戰到最後一兵一卒？（作者為自由撰稿者）

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