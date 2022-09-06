陳時中從參選台北市長以來，沒有提出任何可行的政見，反倒像網紅天天搏新聞版面，即使扮成偷窺大叔也樂在其中，只因本身沒料，必須靠強力包裝行銷，即使踩紅線也無所謂，因背後還有蔡英文總統力挺。

陳時中擔任疫情指揮官期間，防疫政策千瘡百孔，宣稱「超前部署」卻樣樣落後，導致1萬多人染疫喪命，靠著綠媒操作意識型態及1450瞎挺吹捧，依然高坐防疫神壇兩年。當陳時中宣布參選後，沒了指揮官光環，不只仇恨值最高，年輕人的支持度也不如蔣萬安與黃珊珊。

陳時中防疫沒能力，搞大內宣嘗到甜頭，於是把防疫洗腦宣傳手法搬至台北市長選戰，即使對台北市政不了解，也要搞得每場造勢「萬人迷」的假象，於是夜訪同志趴，同志熱情擁抱親吻來者不拒，為蹭聲量走火入魔，與網紅四叉貓大玩免治馬桶偷窺秀，將性騷擾肉麻當有趣。

偷窺片引發撻伐後，陳時中兩度比照萬華防疫破口道歉模式，推稱影片拍攝是競選團隊設計的創意，沒有偷窺、性騷擾含意，但民眾若有此感受，他就必須表達歉意。言下之意，陳時中雖參與演出偷窺影片，但那是導演叫他演的、與他無關，看不出有道歉誠意。

陳時中深信網路聲量可以換選票，每天不像選市長，反而像在經營網紅。這種選戰網紅化策略，從意外曝光的「政二代＋網紅」競選團隊名單，可窺出端倪。陳時中曾任衛福部長，竟無視偷窺性騷擾是多麼嚴重敏感的事，搖身一變為變態大叔，傳神地演出類似《熔爐》探頭偷窺的宣傳片，也讓選民看清陳時中真面目。