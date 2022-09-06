國民黨台北市議員徐巧芯日前公布民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊的名單，赫然出現多位民進黨高官的子女。向來習慣在第一時間否認甚至提告的民進黨，並未否認這份名單，陳時中競選辦公室只是強調這侵犯隱私，要求徐巧芯立刻撤下相關資訊並道歉。

徐巧芯當然沒撤，也不必撤，除非陳時中競辦心裡有鬼，那就乾脆比照疫苗採購合約或是總統蔡英文政大聘用論文和資料，列為絕對機密、封存30年好了，這樣外界就都看不到啦！

根據徐巧芯公布的名單，陳時中競選團隊包括藝名焦糖哥哥的網紅陳嘉行，其他還有筆名厭世姬的網紅彭維昭、陳時中的兒子陳彥安、台北市民政局長藍世聰的兒子藍佑倫、法務部政務次長蔡碧仲的女兒蔡舒景、內政部長徐國勇的女兒徐慧娟、前考試院長的現任總統府國策顧問姚嘉文的女兒姚雨靜、大法官許宗力的女兒許喻理等多位民進黨「政二代」。

針對女兒加入陳時中競選團隊，許宗力表示，孩子已成年，有自己的工作與交友圈。言下之意，他也無法限制。話雖不錯，但問題是，陳辦的綠色政二代不但人數多且父親都為現任政府要員，其中更有幾位的主管職責與選舉直接相關，實在很難不讓人聯想到未來可掌握選務一條鞭的便利性。

民進黨在2018年九合一選舉失利後，任命雲林縣長敗選的李進勇擔任中選會主委，引發外界對選務能否維持中立的高度疑慮。這回民進黨為陳時中安排的競選團隊則更厲害，從中央到地方、從司法到選務，陳辦各種勢力都有，藉著政二代的連結，朝中有人的陳時中資源無限、呼風喚雨不在話下。

不過，凡事有利有弊。陳辦大牌如林、個個背景雄厚，湊在一起卻未必是精銳之師，更可能是烏合之眾。例如為陳時中操盤空戰的焦糖，連在綠營都不見得受歡迎，包括綠到出汁的資深媒體人周玉蔻，之前聽到議員初選沒過的焦糖哥哥將進入陳時中競選團隊時，就曾破口大罵、嫌棄焦糖根本不給力；甚至連陳時中自己當初也否認要延攬焦糖操盤網路團隊；這次團隊名單曝光後，陳時中還是強調「那個人不是主導人物」，不認同焦糖的態度十分明顯。那究竟是誰把這個人緣甚差的網紅硬塞給了陳時中？

雖然陳辦政二代來頭不小，然而卻因為長久以來政一代毫不避諱的用力栽培、民進黨一路綠燈的破格重用，揠苗助長的結果反而讓不少綠色政二代成了「政治啃老族」，自以為是、虛浮不接地氣，占著茅坑亂拉屎，才會推出普設免治馬桶這種政見。

陳時中正式進入選戰模式後，每次亮相都是一場災難，形象膚淺媚俗、政見惹爭議，各種格格不入的人設讓想爭取年輕選票的陳時中偷雞不著蝕把米，成了各大社群平台天天討論的笑話。網紅加政二代真的能為選戰加分嗎？陳時中最好想清楚。（作者為作家）