英國前首相強森因醜聞纏身下台，將由保守黨新黨魁特拉斯繼位。現任外交大臣、對華鷹派大將的特拉斯成為英國第三任女首相，但面臨當前英國內外的困境，這位新一代的「鐵娘子」是否能夠應付，不但英國媒體、甚至不少國際媒體也都不抱期待。

特拉斯今年才47歲，2010年就當選國會議員，2012年進入中央政府任職，曾擔任過教育部政務次官、環境大臣、司法大臣、財政部首席秘書、國際貿易大臣、外交大臣，並在2016年成為英國史上首位女性大法官。在2021年9月以來的外交大臣任內，她反中情緒高昂，當前更視中國為「迫切威脅」，與俄羅斯等同，對意識型態極為堅持，甚至在8月初中國大陸對台軍演時還提及台海問題，引發兩岸的關注。她鷹派的反中立場在接任首相後可能微調，但不致於有太大改變，因此未來中英關係將受到新挑戰。

4月，特拉斯曾呼籲北約盟友應確保台灣等民主政體有能力自我防衛，並點名中國必須遵守國際規則。6月時，她還建議英國應「汲取在烏克蘭的教訓」，「協助台灣武裝以應付中國的入侵」。上月她也曾召見中國大陸大使，要求就美國眾議院議長裴洛西訪台後，北京的一系列威嚇舉動提出解釋。她雖曾多次發言挺台，但跟隨美國打台灣牌的成分多，到目前為止只說不出力，未來還需進一步觀察，蔡政府恐怕也不能對她冀望太多。

在對外方面，英國傳統的所謂「三環外交」輪廓仍依稀可見。此乃由邱吉爾於1948年正式提出，意謂英國處在大英國協與英美特殊的友好關係，以及歐盟這三個相互鏈結的圓環中。其中尤以美英特殊關係使得戰後的英國至今都是唯美是從。

在2020年底正式脫離歐盟後，英國在外交上獲得較大的獨立自主空間，前首相強森也積極經營奔走，當時的外相特拉斯自然有其角色，並在許多多邊組織中發揮了作用，例如北約、二十國集團(20)和美英澳合組的AUKUS，以及在2021年格拉斯哥舉辦的聯合國氣候峰會與七國集團(G7)，還有英國申請加入CPTPP等，並以強力支持烏克蘭對抗俄羅斯的立場提升了英國的聲望與地位，但同時也失去了歐盟的政治庇蔭。

2021年，中英兩國貨物貿易額首次突破1千億美元，中國是英國第3大貿易夥伴，雙向直接投資存量達到474億美元。疫情發生前，兩國人員往來達200萬人次，其中在英留學的中國留學生超過22萬人。如今，中英關係又進入新的歷史拐點。然而，由於美國的渲染，近年來英國對中國的負面看法愈演愈烈，其原因包括疫情、香港、台海與新疆等問題，尤其倫敦還為數百萬香港人簽發英國居留權。

自俄烏戰爭以來，歐美國家的通膨問題嚴重，英國7月消費者物價指數已破10%，飆升至40年新高。因而特拉斯一方面抗中，另一方面必定有意與中國建立更緊密的經貿關係，但如何拿捏兩者之間的分際恐怕不易。與其他歐洲國家一樣，英國不會將其與北京的關係限制在單一層面，中國同時是系統性競爭對手、競爭對手和合作夥伴，英國贊成與北京對話以應對共同挑戰，特別是氣候變化、生物多樣性侵蝕和全球健康，此乃與美國同調。

新首相的外交考驗很快會來臨，10月中共的二十大以及11月在印尼舉行的G20峰會，都考驗著中英關係。中、英都是聯合國五常和世界的主要經濟體，未來特拉斯是以英國利益優先，還是跟著美國打「台灣牌」圍堵中國，就看她的政治智慧了。（作者為國立政治大學兼任教授）