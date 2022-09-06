日前中國大陸進行連串的軍演，包括大規模的模擬封鎖行動，台灣人民反應淡定，引起外媒的好奇，不少人把它解釋成台灣人「不懼威脅」。

近30年前的台海危機，在台灣掀起一股移民潮，除了美國和加拿大外，也有人跑去中南美各國，像巴拉圭、阿根廷、巴西等都是熱門的地點。報紙上甚至有10萬元移民貝里斯的廣告，還真有一些人去了。暢銷書《一九九五閏八月》狂賣，人心極度不安。

比起當年，今天中國大陸的軍事力量遠勝於當年，台灣的戰機、軍艦、武器裝備等，相對顯得老舊。義務役當兵4個月，出操時有醫療車跟隨，休息時操場邊有餐車服務，操練程度比過去救國團的戰鬥營還不如。如今，台灣的經濟嚴重依賴大陸，從任何指數來看，兩岸力量的差距對比恐怕是過去的50倍以上，然而台灣人反而比較不怕了，為什麼呢？

我認為基本上有兩個原因：過去台灣人很怕貧窮的大陸把台灣人的生活水平拉低，民進黨也經常做這類的宣傳。然而，今天這個理由已經不存在了，台灣人很清楚大陸沿海大城市的生活消費水準甚至高於台灣，很多台灣人在大陸做生意找工作。台灣人對於統一造成生活水準降低的恐懼，已經不存在了。

第二個原因則更根本：台灣實行民選政治，尤其是民進黨式的政治宣傳後，機會主義已成為台灣社會的思想論述狀態。例如，民進黨說中華民國是外來政權，卻又愛死日本殖民統治，甚至幻想自己還有日本人的身分；批評國民黨兩岸和解政策有違早年的反共，可是一提到兩蔣，又強調「白色恐怖」；替中華人民共和國建國烈士全面平反，刻意隱瞞他們因為配合解放軍渡海而遭到處決的事實，尊稱他們是台灣民主前輩…。真正兩岸強硬派應該立刻延長徵兵制，再去踢正步。但民進黨很清楚，年輕人反對，家屬更不願意。因此，就不斷地用一套厚顏無恥的投機說法，反正台灣社會的記憶越來越淺薄。

那麼一旦大陸真的打過來，這套機會主義的說詞會如何面對呢？我認為會出現一種主流說法，反正大陸要對付的是台獨分子，跟一般人沒關係。既然不怕生活水準下降，大陸要處理的也只是特定的台獨集團，像什麼林飛帆啊那些人，所以也沒什麼好擔心的。這是共軍軍演台灣人淡定的心理背景，反正到時候完蛋了就只是那些人而已。

最後，順便提一下曹興誠日前的快閃秀，說要丟6億元訓練300萬名「黑熊勇士」及資助4億元訓練超過30萬名神射手。姑且不說他換國籍跟換衣服那麼容易，目前好像沒有誰報名，人家也不是傻瓜。現在還沒有看到一分錢，何況這些錢，每位勇士也只能買兩個火車站便當，誰要啊？再者，任何人都知道，把槍對著解放軍，等於是要求對方也把槍口對著自己。最好，曹興誠先帶著家人到金門海域示範一下。這種窮極無聊的秀場，比以前豬哥亮的歌廳秀表演差太遠了。