日前柯文哲、柯志恩都不約而同，批評高雄沒進步，惹來綠議員怒聲連連，就一個長期居住並觀察這個城市發展的我，若說高雄沒進步是違心之論 ，但與台灣其他縣市或海外城市比較，高雄目前真的落後許多城市一大截。高雄人口不斷外移，立委席次被減一席，高雄家戶所得全台排名從老二掉到第八名，在在說明高雄進步太慢，被許多城市超越。

1998年高雄第二次民選直轄市市長選舉，吳敦義市長與當時謝長廷先生對決，謝長廷先生當年喊出「高雄海洋首都」口號，讓高雄人耳目一新，再加上謝長廷陣營操作的錄音帶事件使得吳敦義市長以些微差距無法連任。「高雄海洋首都」是創造民進黨在高雄長期執政的敲門磚，然而20多年來民進黨歷任市長從謝長廷到陳菊以及目前陳其邁，都未讓高雄成為名符其實海洋首都，反而讓高雄人看到高雄港在世界貨櫃港排行榜節節衰退，從前五名跌到目前第十七名。高雄過去是以港興市，高雄市民給民進黨20多年時間，高雄人沒有看到「高雄海洋首都」的願景規劃來以市興港，讓高雄繼續成長繁榮。

釜山是高雄的姊妹市，20多年前在《亞洲週刊》的城市競爭力排行榜是落後高雄一個名次，但當年的釜山市也將自己的城市定位為韓國海洋首都，透過20多年來的城市願景規劃，釜山還是穩居韓國第二大城，但釜山走出當老二的陰影，成功創造釜山影展、舉辦亞運、世足賽等活動，讓釜山踏上國際舞台，成為全球性城市，近期釜山市再次提出「東北亞海洋首都」願景規劃，期望釜山能成為全球核心城市，做到以市興港。

個人要點出的是，在1980、90年代高雄貨櫃排行榜是高於釜山，2000-2010年以後釜山的排名一直在前十，且排名在高雄前面，2010年後高雄已跌出十名外，原因無他，釜山有完善產業政策，加上釜山能運用中國大陸經濟崛起，讓港口貨運量能保持大幅成長，即使有中國大陸的港口競爭，釜山仍能維持其競爭力，個人認為得力於韓國海洋首都的願景規劃。

民進黨在高雄執政20多年，高雄的核心區到處可見租與售，這一現象或許就是雙柯批評的緣由，若加上高雄子弟要外出謀職形成「北漂族」，連象徵海洋城市的海洋科技大學也被整併掉，處處彰顯出民進黨在高雄打響第一槍「高雄海洋首都」，但並未認真提出願景規劃，讓高雄海洋首都發展失落20年。

釜山市至今仍是全球貨櫃港排名前十名內港灣城市，個人認為是釜山市有長期市政願景規劃，而這個願景規劃是以韓國海洋首都為核心，2020年釜山韓國海洋首都計畫告一段落，新願景計畫也在前些年公布了釜山2035願景計畫，更在近年公布東北亞海洋首都與之配合，來迎接未來趨勢與發展議題，看待釜山的進步與後來居上，高雄市政府焉能不見賢思齊。（作者為大學教師）

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