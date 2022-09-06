歐元、英鎊和日元兌美元的貶值幅度顯著超過了人民幣兌美元的貶值幅度，人民幣兌美元金融匯率的貶值無法傳遞到貿易名義有效匯率的貶值。尤其是地緣政治動盪帶來美元走強所致的人民幣貶值，已經超出了經濟基本面決定的匯率水平。在這樣的背景下，人民幣持續貶值幾乎是一無所獲。人民幣兌美元匯率破「7」不好。

高通膨下的強美元肆虐全球外匯市場已有數月。依據WIND的數據，今年4月中旬美元指數站上100，到8月31日出現的階段性高點109.6649（收盤價），美元指數幾乎觸及110。截至9月2日，今年以來美元指數上漲14.21%，在岸人民幣兌美元貶值了8.29%，離岸人民幣兌美元貶值8.71%，人民幣出現了較大幅度的貶值。與此同時，相對於全球主要貨幣兌美元的貶值幅度，人民幣的貶值幅度還是相對小的。以SDR籃子貨幣為例，同期歐元兌美元貶值12.45%，日元兌美元貶值21.80%，英鎊兌美元貶值14.89%。

目前在岸和離岸人民幣兌美元匯率均破6.9，且在岸和離岸即期人民幣兌美元匯率差距不大。由於美聯儲激進的加息政策，美元指數中經濟體尤其是歐元區、日本和英國由於其自身經濟基本面的疲軟，加上地緣政治動盪的避險情緒，助推了美元指數出現強勁加息「預期自我實現」類的強勢，高通膨下的強美元還要持續數月，全球其他貨幣面臨進一步貶值的壓力。

●人民幣破「7」不好，理由有四點

一是人民幣兌美元貶值並不會有利於出口，或者對出口的正面影響可以忽略。在其他主要貿易夥伴的貨幣出現大幅度貶值的背景下，人民幣兌美元金融匯率的貶值無法傳遞到貿易名義有效匯率的貶值。截至8月26日，年初以來CFETS人民幣匯率指數下降了0.54%，但人民幣兌美元的金融匯率貶值了超過8%；年初以來BIS人民幣匯率指數上漲了0.57%，SDR人民幣匯率指數上漲了0.03%。但考慮到貿易夥伴的物價水平高於中國的物價水平，依據BIS的數據，相比去年12月份，今年7月份廣義人民幣實際有效匯率指數下降了2.11%。因此，是物價穩定帶來了中國貿易實際有效匯率的下降。

當然，中國實際有效匯率貶值幅度遠不及日本，也不及歐元區和英國，主要原因是歐元、英鎊和日元兌美元的貶值幅度顯著超過了人民幣兌美元的貶值幅度。同時，由於日本的通膨率在主要經濟體中是最低的，目前通膨率不到2.5%，名義貨幣貶值和相對低的物價水平共同導致了日本貿易實際有效匯率出現了接近14%的大幅度下降。

其次，人民幣兌美元金融匯率的貶值無助於出口，但對短期資本跨境流動有影響。今年以來，在人民幣貶值及貶值預期的作用下，中國出現了一定程度的資本外流。依據WIND提供的數據，截至9月1日，今年以來，外資持有A股流通股的持股比例從去年底的4.04%下降至3.78%，持股市值下降了約4831億元人民幣。依據中國債券信息網提供的數據，相比去年12月份，今年7月境外機構持有銀行間債券市場的規模下降了4225億元人民幣。截至7月底，中國外匯儲備3.104萬億美元，相比去年底減少了約1461億美元。

再次，容易形成進一步貶值的預期。依據海關提供的數據，在去年出口增速超過20%的高增長基礎上，今年1-7月以人民幣和美元分別計價的中國出口增速也高達14.7%和14.6%。1-7月份商品貿易順差達到了驚人的4830億美元，同比增幅高達61.6%。而且從結匯售匯情況看，國家外匯管理局的數據顯示，1-7月份累計結售匯順差5393億元人民幣，以美元計值為結售匯順差843億美元。但從4月份以來，人民幣貶值及貶值的預期導致了遠期結售匯簽約額出現了比較明顯的逆差，4-7月份出現了204.1億美元的逆差，是今年1-7月份遠期結售匯簽約額逆差的近1.9倍。人民幣兌美元匯率破「7」容易形成進一步貶值的預期，從而可能扭曲企業所需要的正常結匯售匯行為，進一步形成貶值壓力。

最後，加重中國進口通膨的風險。中國是大量進口初級產品的經濟體，中間品占進口的比例在60%以上。在地緣政治衝突激化以及自然災害頻發的背景下，高通膨下的強美元並未壓制住以原油為代表的能源及食品價格持續上漲，導致了中國進口價格的較大幅度上漲，如果人民幣進一步貶值將導致進口成本持續攀升。按照中國海關提供的國民經濟行業分類的全國進口商品貿易同比指數來看（上年同期為100），7月份農、林、牧、漁業價格指數112.0，採礦業價格指數118.5（其中，煤炭開採和洗選業價格指數153.7；石油和天然氣開採業價格指數158.2），製造業價格指數114.6。中國進口通膨的風險已經顯現。如果國內總需求得到明顯改善，進一步的進口通膨的潛在風險應該會比較快速地體現出來。

●人民幣不破「7」，怎麼理解？

隨著人民幣匯率形成機制越來越市場化，人民幣匯率彈性增強。人民幣匯率彈性增強，並不意味著可以任由金融市場出現脫離經濟基本面的「超調」。美元的持續走強，除了利差因素之外，還有一個重要因素是全球地緣政治動盪帶來的避險情緒。從美債收益率和美國經濟增速的預測來看，美元本身應該不具備如此的強勢。美國白宮8月23日預測2022-2023年美國經濟增速只有1.4%和1.8%，美聯儲6月份預測2022-2023年美國經濟增速均為1.7%，「藍籌共識」6月份預測2022-2023年美國經濟增速只有1.4%和1.6%。白宮8月23日預測2022-2023年美國10年期國債收益率為2.7%和3.2%，CBO今年5月份的預測分別是2.4%和2.9%，「藍籌共識」的預測分別是2.8%和3.2%。依據美國財政部網站提供的數據，今年6月中旬10年期的美債收益率曾經接近3.5%，9月1日10年期的美債收益率為3.2%，自8月中旬以來基本是上升的。8月份以來10年期美債收益率隱含的長期通膨預期基本穩定在2.5%左右，而經濟增速預期在下降，從通膨預期與實際利率的視角來看，美債收益率應該不具備大幅度上漲的基礎。

那麼，在美國經濟增速大幅度下調的預期下，支撐強勢美元的主要是利差和地緣政治動盪帶來的避險情緒。8月份美國經濟失業率從7月份的3.5%上漲至3.7%，失業率還處於低水平。按照鮑威爾的說法，美聯儲在9月份大概率還要異常大幅度加息，中美政策利差會進一步縮小，這還會給人民幣帶來貶值壓力。但地緣政治動盪帶來美元走強所導致的人民幣貶值，已經超出了經濟基本面決定的匯率水平。在這樣的背景下，人民幣持續貶值幾乎是一無所獲。

有如此大規模的貿易順差，人民幣如果因為非經濟因素導致了破「7」不好。外匯存款準備金率調整、逆週期調節因子等政策工具該用就用。在這個全球金融市場動盪的時期，相對穩定的匯率對於中國金融市場穩定以及穩定宏觀經濟大盤都具有明確的顯性作用。

【作者為中國人民大學經濟學院黨委常務副書記、國家發展與戰略研究院研究員、中國宏觀經濟論壇（CMF）主要成員】

（本文來源：「CMF中國宏觀經濟論壇」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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