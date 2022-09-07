王伯伯在世的時候，王一方就給了我看一些清楚的照片，王伯伯與熱冰（蔣經國）在長安東路的家裡拍的。其中有張大概是在49年，新衡、經國與張學良，到張前幾年住的竹東清泉的照片。那是他們關係最好的時候。以後王、蔣關係就不如以前了，但張、蔣仍甚好。

在錢復、郝伯村的回憶中，都有提到蔣經國的清廉，說他最好的朋友，就是與商人來往，銅臭氣太重等等，後來疏遠了。

在公布的《蔣經國日記》中，也提到了他不滿王新衡為葉翔之的兒子生意講話，結果發生倒帳的事。

後來大概是王伯伯去世以後，王一方就給了我看了雷震寫給他爸爸的這封信。

我留著影本，到了民國90年3月才給《傳記文學》去發表了。那時候王一方已在82年5月12號的一場火災中去世了。

在登這封信之前，先登康寧祥寫的「重感情的新老。」一段，裡面提到王新衡當年在上海，還有一點關照蔣經國，以及他們兩家搬離長安東路一帶的故事。這些以前王伯伯都跟我都講到一點。裡面的鐵老齊世英，以及為雷震辯護的梁肅戎，因為張學良，都與我有些關係。

康文中就說：「在與國民黨內的反對派方面，他與雷震關係極深極好。」

（照片：作者郭冠英提供）

文如下：

聊天中說到蔣經國有三件事印象深刻，（一）蔣經國自俄歸國，回返奉化後就與這位老同學會面，蔣在當時政局混沌，父親的信任支持仍有限度的情況下，必須自己格外努力打開局面以有所作為，對王新衡十分仰重，王新老說他當時有如我在台北有地盤，他在上海有地盤，他是新生代強勢份子，他總以兄弟之情來幫蔣經國，但他也要兼顧到上海的地盤，特別是江浙地區的利益，這就是他當時的心境。

（二）但退守台灣，王新老心境改變，上海地盤已失，台灣則完全是蔣氏父子的天下，他不方便以立法院的力量另樹一幟，如鐵老領CC的力量一樣，同時也不想在政治上求發展，高位能求，終非所願，因此王新老常主動避免介入官場，他只做立法委員及亞泥董事長，不給正極力鞏固政權的蔣經國找麻煩，也免共事而誤生不愉快，卻因他在立法院的影響力和蔣的親近關係，許多人皆要來攀附，使他有些煩，視之為苦事。因此，有時會刻意的擺脫這方面的色彩。

（三）初期他與蔣隔長安東路毗鄰而居，常相往來聚會，另一件趣事：那時長安東路一帶聲色場所漸漸多起來，有天兩人在家附近閒逛，竟遇女郎阻街搭訕。以後類似情形又一再發生，蔣經國說：「我看我們這裡清淨不了了，每天如此被打招呼也受不了。」後來兩人乃相繼搬離。

他私下叫經國為「柯拉，柯拉。」Nicola，尼柯拉也。他也曾談到蔣剛回國對其後母無法適應，後來才慢慢以父親為中心來調整他的心情等等的往事。

在我與王新老的交往過程中，我發現他有種特質，他喜與知識分子、記者朋友聊天，也不太避諱談些早年他與蔣經國及其他政壇往事，但當時因政治觀念較閉塞，因此他能交談的人也是他較信得過的人，那些人也不會如今天其他的人一般大肆渲染。

由於他的開明，他也利用其政壇影響力為一些政治案件做了調整的工作；例如中壢事件後沈君山曾說找過他進行溝通，他對台灣民主改革確有他自己的一套看法，對民主政治及民主改革他不但非常關心，而且表示樂觀其成，有一個題目他經常跟我聊，即「你們黨外將來要怎麼走？」他認為黨外反國民黨是必然，但不管獨不獨立，中國大陸這個關係總不能不要，因為大陸在地理上即與台灣緊鄰，他說你們黨外談問題卻常無視中國大陸的存在，不管也不去研究兩岸的關係，他說：「我認為你們錯了。」

在與國民黨內的反對派方面，他與雷震關係極深極好，他常以一套明哲保身的政治哲學來勸雷震，不要與蔣氏做對，但雷震不能接受，認為失掉大陸後還不知改革怎麼行，也因王新老勸說無效，後來才發生了以後事情，他也只有為好朋友及好朋友的理念多做些彌補的工作，雷出獄後新老一直地照顧他。至於鐵老（齊世英），一生受蔣氏父子壓制，以至脫黨，至死鬱鬱不得志，但雷案後鐵老仍與王新老維持相當良好的關係。

這類老輩的政治改革者雖然鬥爭性強，但氣度也很大，並不因王新老未全力來支持他們或與蔣親近而憤憤不平，仍與王新老友好。王新老也恭維鐵老為東北來的紳士，手建東北黨部，來台後仍持志以恆，獨立不撓，兩人惺惺相惜。鐵老有段4年時間每周皆要與我共飲，說起王新老從無埋怨，仍認為他可交談，鐵老不像現在一般年輕人，一點怨氣就常相抱怨甚至開罵，這點老一輩他們倒是蠻不錯的。

【未完待續】