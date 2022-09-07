這是一篇跟大家聊聊天的雜文。就是說說家常，所以內容會有些雜。

「你有沒有考慮『潤』回台灣？」在大陸十年來，今年是我被問最多次這個問題的一年。正好前幾天看到香港媒體也做了一組題，大意是「經歷疫情、兩岸武統氛圍，在大陸的台灣人是走是留」。

2012年剛來讀書的時候也會有同學問「台灣不是很舒服嗎，怎麼會來北京」，但問完之後他們也會自己回答「啊，但是聽說台灣人比較小確幸，是不是跟經濟有關？」

畢業之後幾年大陸互聯網大廠崛起，抖音等平台快速改變人們生活，我也再沒有被身邊的大陸人問這個問題。就在我進入新聞行業之後，短短幾年，看著一飛沖天的內容行業崛起，身邊很多人去大廠做新聞審核、做策劃，就算去公眾號做內容的也能漲薪。

我看著周圍的人「隨意」找個薪資很好的工作，看著年輕畢業生薪資比我當年還高。

就算被媒體版面都是「躺平」的2018、2019年，我還是看著身旁的同行一邊喊著躺平、一邊投簡歷到「大廠」爭求加薪跳槽。直到疫情過後兩年。

今年被問過很多次——沒想過「潤」啊？我自己過得很幸福，沒什麼好抱怨，也非常理解為什麼這個問題今年特別多。不過，在此，我想順便放上前陣子跟兩位陸生朋友的對話。

因為，就如同我現在老被問「沒想過回台灣嗎」，過去幾年許多在台灣的陸生，也老被家鄉的人問「為什麼要去台灣讀書啊？」

「兩岸這麼緊張了，不考慮回大陸嗎？台灣值得嗎？」

我被大陸朋友問，大體上是因為現在經濟放緩，他們認為回台灣待著更舒適；陸生被問，則是其他因素了。放在一起完全不是要比較什麼，一是想給大家補充陸生對台灣的觀察，二是想探索「值不值得」這件事。

我也曾經替陸生「不值得」過（特別是我在北京讀書的時期，體會到大家對台生的友好，比較感更強）。但是，值不值得不完全取決於政治因素，更多取決於自己碰到的人、經歷的事。

近年「喜歡台灣」和「喜歡大陸」成為一種矛盾，稱讚台灣會被一波人罵、稱讚大陸會被另一波人罵，本公眾號力求打破這個奇怪的「次元壁」。

●陸生Ａ的自述

陸生Ａ，待過輔仁大學（我的校友），2013年至2020年在台灣，已經畢業回大陸。

剛到台灣時，很希望台灣朋友跟我直白交流。剛到台灣的大陸年輕人嘛，總是很想拉著對方問「你們對XXX是什麼看法」，但那時人生地不熟，不敢亂問。

接著就會明白台灣人的相處方式：在一起吃喝玩樂中「摸索」出對方的立場。其實這是很有意思的現象，一開始想問又不敢問，但等你跟對方混熟後，你也會知道對方的態度和立場，也就不用問了。

大陸人（特別是北方人）的相處之道很直白，一見面就能討論國際大事，問對方想法，台灣人的相處之道就是一種「我們彼此心知肚明，但看破不說破」的「藝術」。

至於陸生去台灣，在很多人眼裡會受委屈，到底「值不值得」？

確實，剛到台灣時，會有人因為你的身分對你有誤解。聽到你是對岸來的，第一時間很多台灣人會有很多「奇妙」的想像，但等一起出去吃喝玩樂幾次，對方進一步認識你，其實就沒有差別。

陸生到台灣是一個「慢熱」的過程。陸生可能需要展現出更多友善與耐心，才能得到台灣朋友的回應，陸生與台灣是一個「慢慢彼此認識」的關係。

需要強調，我在台灣也碰過一些對大陸不敵視的台灣人，他們對大陸很熟悉，這類人其實不少。大陸人平時在網上看到許多台灣人嘲諷大陸的視頻，但需要明白台灣社會的潛規則：許多事情知道，但不會說出口。

我自己非常喜歡在台灣的生活經驗，也碰到會對陸生特別照顧的學校老師。現在回想，在台灣讀書那幾年很像是作夢，很想再回去台灣看看認識的人，但短期內很難回去了。

●陸生B的自述

陸生Ｂ，台灣政治大學在讀，2019年到台灣的末代陸生（半年後陸生赴台就暫停）。

我很贊成前述陸生說的「與台灣是個慢熱的過程」。確實陸生融入台灣，比台生融入大陸需要更多努力和耐心。有陸生的口音很台灣腔，這種人到台灣一開始就能比較容易融入台灣同學的圈子。

確實跟台灣同學都是從吃喝玩樂開始聊，相處久了變成朋友，你也會知道對方什麼立場的。根本不用刻意問。

其實相處久了就會知道，台灣同齡人對中國大陸瞭解不少。媒體投喂的資訊多數偏向負面，比如官員權力很大、大陸哪裡經營不善等。但很多台灣人對去杭州、去上海玩的印象很具體，他們對於大陸這些城市能描述很多。

有一個大陸朋友們很少想到的現象：我是福建的，身邊很多台灣朋友都去過北京、上海，去過這些城市的台灣人數量可能還多過福建人。在台灣生活，能比其他大陸人更深切感受到近年大陸對台灣的影響。

所就讀的政大因為歷史因素，做大陸研究是很有名的，之前看到政大一位做大陸研究的老師在媒體上感歎「台灣學生對大陸越來越不感興趣」。那時我覺得很奇怪，因為台灣媒體上全是「中國」，這跟我的生活經驗不符合。

後來我才感覺到，台灣年輕人是對分析中國大陸的政治、或「經濟雙循環是什麼」這種「嚴肅議題」不想深究了，但對於「對岸在發生什麼事情」還是會關注的。

我自己的感覺是，很多台灣年輕人把「中國」當作會影響台灣的、對台灣有「威脅」的存在，但它又不像蘇聯已經是過去式，如果認真去研究會很心累，精神壓力大。

很多媒體會強調兩岸的不同，但作為一個福建人，我在台灣的生活經驗跟在家鄉很像，如果問我「兩岸哪裡一樣」我反而說不出來，因為太像了。我在台灣感受到兩岸的「不一樣」也是很表面的，比如兩岸考證不一樣，但平時生活你根本感覺不到這是在台灣還是在我家鄉。

●我為什麽還留在大陸

北漂十年、仍持續裝少女的台北女孩答：沒想過回台灣嗎？

「回去」這件事情一直在發生，只是前幾年更多的是四、五十歲的台幹不想拚了，回台灣公司養老，也有身邊朋友想回去照顧家人。

最近兩年，身邊多了幾個因為「意外變數」回去的人，比如上海解封後我認識的常駐上海的台灣朋友走了兩個，一個選擇去東南亞、一個回到台灣，還有因為互聯網大廠裁員潮離開的。

前幾天跟我媽通話，她說「吳阿姨的兩個小孩原本在阿里，現在都回台灣了」，吳阿姨是我媽的同事，她感歎以前只聽說哪個同事的小孩去大陸了，而且去的都是百度網易阿里這種台灣也耳熟能詳的「高薪企業」。現在竟然從「高薪的北京上海」回流台灣了！

因為互聯網大廠裁員順勢回台灣陪伴家人的朋友跟我說，回台灣之後確實也得面臨薪資落差，除非是在吃香的科技業，不然工作這些年人脈都累積在北京、也見慣了大型陸企給的薪資，多少會有一定心態落差——回台灣求的就是在父母身邊，吃好喝好，享受生活。但整體的「停滯感」可能會更強。

「因為在大陸一線城市不論變好變壞，總歸是有在『動』的感覺，許多行業變化往往來得又猛又快。有可能在你想像不到的時候一個東西消失了，突然又一個新模式出現了。」朋友表示，也不排除以後會再回大陸工作，「但現在，只想在台灣休息。」

2021年下半年到2022年年初，我正在尋求其他工作機會，因此這兩年在心態上產生了一些變化。比如，對於女性的處境有了更多體認，跟昔日年輕天真時，寫「在大陸，約會都是男生付帳吧」這種小文章時的心態已經不同。

去面試時可以感覺到對於「30+」女性的不友好，就算在北京這種幾千萬人、充滿許多單身人士的環境，許多時候仍然因為年齡被貶低、或是被說「你應該如何」，這時候就會覺得台灣好公平啊！至少我身邊的台灣女性朋友們，沒有人在面試時被問婚育話題，三十多歲的台灣人在社會大眾眼中也能以「多年輕啊」的心態看待他們。

為什麼還留在這裡？當然是因為，最後找到好公司、好同事、還有可愛的好主管啊。

疫情以來，我的生活其實沒什麼好抱怨，沒有被封控過，也在困難時期如願找到其他工作，最焦慮的那段時間已經過了。但內心也總有一種說不出的「悶」，可能是感受到周圍的人對未來很迷茫、也可能只是不能隨意旅遊的煩悶。

現實條件讓我就算動過「帶阿竹回台灣給父母」的念頭，也無法付諸行動。我的人脈都在北京，回台灣就算有朋友能給我介紹工作，能做的大概率也就是大陸新聞。

但就算是比較懂大陸的台灣媒體，也逃不過分析時的「套路」和慣性，跟許多大陸媒體在分析台灣時一樣——並不是想「反大陸」或「反台」，只是看待對方時都逃不過固有的認知，都會用特定的框架「套在」對方身上。

我自認能夠「理解雙方」是很好的特質，必須保持。過去幾年能跟行業內的大陸朋友交流，他們也願意坦誠相待、認可我的一些看法，這讓我很喜歡現在的自己。自然，也想繼續把主力放在持續觀察兩岸，工作能跟這個興趣稍微結合就很好了——所以選擇繼續在北京。

而我身邊回台灣的人，也並沒有與大陸斷了連結——這就是所謂「民間交流」的神奇力量，就如同回大陸的陸生仍然會心繫台灣一樣。

認識的一位台灣大哥，是那種二十多歲被高薪挖角來大陸，輾轉待過很多城市的「菁英台幹」，老婆小孩都在台灣。我認識他時他已年近五十，準備幾年後回台灣退休。

他跟我說，以前他對大陸的發展很熱切，適逢那時經濟高速發展，但是哪裡哪裡還是不夠好。他常跟大陸同事說「為什麼哪裡哪裡還是不好呢？大陸人才這麼多，應該在某方面做得更好！進步得更快！」

但他的同事會說，「你們台灣還不是哪裡哪裡不好，你們也怎樣怎樣啊。」

他覺得自己不是以一個台灣人的身分說這些，而是真的希望這裡好。但對方往往回擊「你們台灣也這樣」。於是，他往後不斷告訴自己，「這裡的事情跟你沒關係，你以後是要回台灣的。大陸人才這麼多，輪不到你操心。」

這幾年我們很偶爾才聊天，後來他也如願回台退休。但每次聊天我們都是分享對大陸時事的看法——從他的語言中我可以感受到，他並沒有如自己所說的「大陸人才多，不用台灣人操心」那樣置身事外。

他還是會絮絮叨叨，會義憤填膺，然後像是自我寬慰一樣表示「哎但我們台灣人也無法說什麼啦」。

而我前面寫過的那位從互聯網大廠被裁員後回台灣的朋友，「歲月靜好」之餘，我們也會時不時聊大陸的時事。

「回去」和「不回去」的人，沒有差那麼多，「回去」的人對曾經待過的那片土地的情感與回憶，往往不會這麼快消逝。

今年是個很多人都陷入迷茫與不確定的一年，身邊有台灣朋友仍有信心、也有人把「明年可能更糟啦」掛嘴上。

我跟幾位朋友今年「熱烈討論」（爭執）過數次兩岸的防疫利弊，最後發現意見不同皆因條件不同：公司有沒有裁員有差、居家期間公司是否扣工資有差、家庭條件有差、家裡有沒有年紀很小的小朋友有差、甚至養不養貓都有差……

談了幾次心態就柔軟了不少。誰都有難處，我們只是依據自身條件做選擇而已。能做的，就是盡量去體諒其他人也有難處。

回還是不回，「潤」還是「不潤」，都是每個人努力活著、平衡利弊後的選擇，不應該有哪一方被打上標籤。

對於我個人而言，十年來獲得的比失去的更多，自認北漂生活也「挺值得」，所以選擇留下。對未來的預估仍情願相信，得到會多過失去。

所以還是想待到那個終於可以放心搭上高鐵，去長沙喝茶顏悅色的日子。（郭雪筠/台北女孩）