國發會日前公布最新人口推估，老年社會比想像中更快降臨，政府過去雖對此提了不少因應策略，然而細查之下會發現，我們的老年相關統計稀少，又散置各部會，不成體系，政府應速責成主政單位，充實老年相關統計。

老年統計可分為兩類，一類是意向上的調查統計，一類是實況的統計，前者如過去曾辦理過的老人狀況調查，詢問老人生活快不快樂，休閒活動、工作情況，計畫何時退休、養老金的來源等等，後者實況統計則散置在各類調查中，例如老年人的收入、從事的工作、勞動參與率、退休的年齡、婚姻情況、單人戶的數量變化等等。

過去老年人口占比不到10％，也許五年辦一次老年調查即可，如今已不一樣，老年人口快速升高，今年底就要升破400萬人，五年後升破500萬，占總人口比重很快就要達到3成，在這種情況下，我們必須對老人這個族群的生活、工作、經濟安全、文化參與有更多的了解，有了這些資料，政府施政才有方向可依循。對此，我們有以下三點建議：

第一、老年意向調查責成主計總處辦理：長期以來，老年的意向調查，有時在內政部，有時在主計處，如今又歸到衛福部，名稱也各異，各部會承辦這項調查自然是依據自己主管的業務設計問卷，問項不盡相同，以致調查內容無法延續，沒有延續性的調查自然看不出長期趨勢，常使用統計者都明白一個道理，統計的最大價值就在於有三、四十年的延續性資料，可以用來比較，如此才可看出一個現象的轉折，並追索原因的所在，若只是單單一年、一次的資料，孤零零的，前不見古人，後不見來者，這資料就沒有太大意義了。

隨著老年世代的來臨，這樣一份老年意向的調查，必須綜合生活、就業、經濟安全等各方面，不能讓這份調查在各部會遊盪，須由專一單位來負責，這既是重要國勢，自然應該由主計總處所屬的國勢普查處辦理，以讓老年意向調查能更週延而嚴謹。

第二、老年實況統計必須精進擴充：如今我們的戶政、就業、醫療、僱用、所得分配等統計，雖可依年齡別觀察老年人口的動向，但仍有不足之處，譬如，400萬老年人口有多少人退離市場？有多人少還在工作？薪水多少？從事什麼工作？白領多還是藍領多？他們從事的行業和他們的健康情況有沒有關聯？這些統計都非常重要。

何以這麼說？因為退休年齡延後已是時勢所趨，我們若不知道老年或接近老年者目前白領的有多少、藍領的有多少，我們就無法估計有多少人可以承受退休年齡的延後，延後退休對白領壓力不大，但對於半生從事勞力的工作者，隨著年紀愈大，體力愈不堪負荷，要他們再延後退休，是否允當？應該思考，如果政策無視藍領、白領，皆用同一標準，對於勞力者實為不公。然而如今，我們恐怕就連這最基本的資料都沒有，如此，未來政府決策時豈不是又要釀出民怨？。

因應老年社會的來臨，政府也應該思考擴充現有的實況統計，包括老年的所得分配、老年的消費者物價指數，老年的住宅自有率等等，以日本而言，日本編有老年者消費者物價指數，用以衡量老年家庭所面臨的通膨壓力，何以要這麼做？因為老年人消費的內容和年輕人不同，因此對通膨的感受也就不一樣，去年日本平均通膨率-0.2％，而老年通膨率為0.1％，前年日本平均通膨率0.0％，老年通膨率達0.5％，老年所面對的物價壓力比較大。

第三、老年統計宜延伸70歲一級：長期以來老年人的定義是65歲，因此年齡分層統計，最高一層只到65歲以上，隨著人類壽命的延長，退休年齡的延後，65歲以上的人太多，有必要修正年齡分層，把最高一層延至70歲，如此一來65～69歲一層，70歲以上又一層，這樣才能釐清更多的問題。

古人說：「正月失政，七月涼風不至。七月失政，正月大寒不解。」施政須因應自然的規律，而統計正是施政的氣象台，隨著台灣邁入老年社會這個新季節，散置於各部會的老年統計有必要做一次全面的整理與擴充，惟有完善老年統計，施政的氣象台才不致於誤判，如此施政，一切因老年社會而生的衝擊，才會降至最低。