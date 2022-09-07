9月3日，世界各大媒體都在報導，大約7萬（警方數字）到10萬人（示威者數字）擠滿了捷克首都布拉格的瑟拉斯廣場（Wenceslas Square），抗議政府支持烏克蘭，卻在本國的通脹和能源危機上無作爲。從新聞照片上也可以看到，廣場上真的是萬頭攢動，密密麻麻。其中的一個標語寫到：「最好的都給了烏克蘭，只給我們剩下兩件毛衣！」用美國衆議院議長佩洛西的名句， 我們可稱之爲布拉格的美麗風景線。

現在沒到冬天，還不需要毛衣，已經如此。那麽，過兩個月，真需要毛衣的時候，又會如何呢？

另外引起各媒體爭相報導的是，大陸的中石化國營能源公司轉運了400萬噸的天然氣到歐洲，大賺了好幾倍的錢。對此，大陸的反應是，現在經濟不振，用不了那麽多天然氣，可是合同上規定，中國非得從俄國和美國定量買，而且規定的價格比市價便宜到不買也太可惜，所以只好買了。買了之後，從美國轉運很方便，油輪根本不需要繞道亞洲，直接送即可。轉運的太多了嗎？不多耶，美國和印度也在運，並且賺的比中國多得多。聽起來好像是說，中國雖然大賺了一筆錢，可是其實賺得滿委屈的。

新聞報導還說，印度從俄羅斯買來石油，加工後運去歐洲，賺翻了。還有，石油大國沙烏地阿拉伯也從俄羅斯廉價購買石油，混合了自己的石油，然後以高價賣給歐洲。

英文有一個成語：愚蠢是沒藥可治的。歐盟拒絕直接向俄羅斯購買廉價的能源，情願轉彎抹角地購買高出可能超過原價10倍的能源。並且，明明自己需要能源，卻還在加碼制裁俄羅斯，尤其是把拒絕購買俄羅斯能源作爲制裁的重點。真是匪夷所思，因爲制裁俄羅斯能源的反射效應就是加倍制裁自己。天下有這種蠢事！看來，歐洲政客的愚蠢把老百姓氣瘋了，布拉格出現的美麗風景線可能只是開始。

通常，幹了一件蠢事之後，要嘛立刻回頭，糾正錯誤，要嘛就一錯再錯，死不悔改，以至於再回首時已是百年身。

因爲，9月2日，G7宣布，它們6月底在峰會上決定限制俄羅斯出售石油的價格，現在已經準備得差不多了，計劃在12月5日開始執行。這個限價決定也是很奇葩的，它是要規定，只准俄羅斯以某一個低價賣石油，使它既不賠本，也不能大賺。消息傳出來的幾小時之後，俄羅斯宣布，因爲維修停止向歐洲輸送天然氣3天的北溪1號管道，現在無限期地停止供氣。並且，俄羅斯將拒絕將能源賣給「不友好國家」。

也就在這個時候，9月5日，OPEC+開會決定，每天減產10萬桶石油。注意新聞人大概都知道，OPEC的老大是沙烏地阿拉伯，俄羅斯是後來加入OPEC的加號。拜登在2020年大選前，稱沙烏地阿拉伯爲「賤民」國家，得罪了在沙烏地阿拉伯掌實權的太子，前不久去利雅得見這位太子，目的是修好關係並且要求增加石油產量。結果，機場只有一名省長級的人物接機，並且沒有懸掛美國國旗，明白表示不歡迎，美國國内也痛批拜登丟臉。但是，即使拜登如此低聲下氣，沙烏地阿拉伯並沒有答應增加石油產量。現在反而象徵性地要減產10萬桶。

我曾經說，這次的俄烏戰爭是白人打白人，世界旁邊看。除了日本、台灣和非常勉强的韓國，世界上所有有色人種國家都在袖手旁觀，頂多在口頭上說幾句譴責俄羅斯的話。如果不是這樣，如果北約成員土耳其、四方安全對話成員印度，和追隨了美國幾十年的沙烏地阿拉伯，都支持美國和歐盟的話，俄羅斯根本無法支撐到今天。許多國家都是在美國的制裁威脅下才沒有主動支持俄羅斯，可是它們被動地選擇卻是顯而易見。儘管西方媒體一直說，俄羅斯被孤立了，實際上被孤立的很可能是美國和歐盟。

因此，我們不看好現在推出的這個限價政策。只要中印兩個能源需求大國不參加這個限價行動，只要OPEC+不肯大量增產石油，那麽，如一些能源專家預測，石油的價格很可能迅速飆升，甚至突破歷史的最高點。保守地說，俄羅斯應當能夠繼續依靠出口能源、糧食、化肥等來長期支撐俄烏戰爭。而布拉格的美麗風景線似乎告訴我們，歐盟很可能要成爲烏克蘭的陪葬物。

（作者為中美論譠社理事）

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